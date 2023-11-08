Происшествия

29 минут назад

Курьер телефонных мошенников получил 460 часов обязательных работ

66
#мошенничество
1
Курьер телефонных мошенников получил 460 часов обязательных работ

Он получил от пенсионерки за спасение совершившей ДТП родственницы 130 000 рублей.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 29-летнему курьеру телефонных мошенников. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года мужчина нашёл работу в мессенджере «Telegram»: по договоренности с неизвестным следствию лицом он должен был приехать по указанному адресу и получить деньги от пенсионерки, обманутой по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Пожилая женщина передала мужчине за спасение своей родственницы 130 тысяч рублей, из которых 13 тысяч рублей он оставил себе, а оставшуюся сумму перевел на указанный сообщником счет.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, возместил пенсионерке причиненный материальный ущерб. В результате суд даже сначала прекратил дело в связи с примирением сторон. Но обвинение обжаловало это постановление, и Липецкий областной суд его отменил: дело было направлено на новое рассмотрение.

Во второй раз дело рассматривали в особом порядке, в результате суд по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину мужчине назначили 460 часов обязательный работ.
66
#мошенничество
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
#Тот самый Липецк #а знаете ли вы что #краеведение
13
«Те самые Толстые»: графское гнездо, дядя-убийца, и сотни спасенных от голода
Общество

Еще в рубрике

Липчанина обокрали в ночной драке на улице Терешковой
#кража
5
Липчанина обокрали в ночной драке на улице Терешковой

сегодня, 12:36

Происшествия
«ВАЗ» перевернулся на дороге Грязи — Добринка: пострадала 33-летняя женщина-водитель
#авария #ДТП
«ВАЗ» перевернулся на дороге Грязи — Добринка: пострадала 33-летняя женщина-водитель

сегодня, 11:21

Происшествия
40-летнего и 46-летнего мужчин из Алтайского края обвиняют в производстве 400 килограммов наркотиков...
#наркотики
5
40-летнего и 46-летнего мужчин из Алтайского края обвиняют в производстве 400 килограммов наркотиков...

сегодня, 10:49

Происшествия
На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания
#МЧС #пожар
4
На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания

сегодня, 09:40

Происшествия
51-летнего туляка подозревают в угоне «ВАЗа»
#угон #автомобиль
51-летнего туляка подозревают в угоне «ВАЗа»

сегодня, 09:34

Происшествия
В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой
#убийство
30
В День народного единства житель Липецка убил брата тарелкой

вчера, 18:24

Происшествия