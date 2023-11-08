Курьер телефонных мошенников получил 460 часов обязательных работ

Он получил от пенсионерки за спасение совершившей ДТП родственницы 130 000 рублей.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 29-летнему курьеру телефонных мошенников. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года мужчина нашёл работу в мессенджере «Telegram»: по договоренности с неизвестным следствию лицом он должен был приехать по указанному адресу и получить деньги от пенсионерки, обманутой по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».



Пожилая женщина передала мужчине за спасение своей родственницы 130 тысяч рублей, из которых 13 тысяч рублей он оставил себе, а оставшуюся сумму перевел на указанный сообщником счет.



Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, возместил пенсионерке причиненный материальный ущерб. В результате суд даже сначала прекратил дело в связи с примирением сторон. Но обвинение обжаловало это постановление, и Липецкий областной суд его отменил: дело было направлено на новое рассмотрение.



Во второй раз дело рассматривали в особом порядке, в результате суд по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину мужчине назначили 460 часов обязательный работ.

