Происшествия
29 минут назад
Курьер телефонных мошенников получил 460 часов обязательных работ
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Он получил от пенсионерки за спасение совершившей ДТП родственницы 130 000 рублей.
Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 29-летнему курьеру телефонных мошенников. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года мужчина нашёл работу в мессенджере «Telegram»: по договоренности с неизвестным следствию лицом он должен был приехать по указанному адресу и получить деньги от пенсионерки, обманутой по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».
Пожилая женщина передала мужчине за спасение своей родственницы 130 тысяч рублей, из которых 13 тысяч рублей он оставил себе, а оставшуюся сумму перевел на указанный сообщником счет.
Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, возместил пенсионерке причиненный материальный ущерб. В результате суд даже сначала прекратил дело в связи с примирением сторон. Но обвинение обжаловало это постановление, и Липецкий областной суд его отменил: дело было направлено на новое рассмотрение.
Во второй раз дело рассматривали в особом порядке, в результате суд по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину мужчине назначили 460 часов обязательный работ.
Пожилая женщина передала мужчине за спасение своей родственницы 130 тысяч рублей, из которых 13 тысяч рублей он оставил себе, а оставшуюся сумму перевел на указанный сообщником счет.
Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, возместил пенсионерке причиненный материальный ущерб. В результате суд даже сначала прекратил дело в связи с примирением сторон. Но обвинение обжаловало это постановление, и Липецкий областной суд его отменил: дело было направлено на новое рассмотрение.
Во второй раз дело рассматривали в особом порядке, в результате суд по части 2 статьи 159 УК РФ за мошенничество группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину мужчине назначили 460 часов обязательный работ.
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