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10 минут назад

В Липецке наградили «стальных людей»

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#НЛМК
В Липецке наградили «стальных людей»

89 лет назад, 7 ноября 1934 года доменная печь №1 строящегося Новолипецкого металлургического завода дала первую плавку. Вчера на НЛМК прошло торжественное собрание, на котором дан старт обратному отсчету до 90-летнего юбилея комбината, а лучшие работники предприятия получили государственные награды.

На собрание по случаю 89-летия первой плавки доменной печи №1, а выдала она 7 ноября 1934 года 64 тонны чугуна, пришли лучшие работники комбината, передовики производства. Всего в преддверии праздника награждены почти 800 сотрудников комбината, при том, что за этот год новолипчане получили около 5,5 тысячи различных наград. Фотографии 766 работников НЛМК помещены на Доски почета.

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С приветственным словом к награждаемым обратилась управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова:

— Мы часто вспоминаем годы становления комбината. Как завод эвакуировался, потом восстанавливался, но реже думаем о времени недавнем, скажем, о том, что было лет 20-30 назад, и что произошло с тех пор. А ведь и за этот сравнительно короткий период произошло немало. Например, нами перестроена вся обработка стали. Коксохим, азотно-туковое производство, все практически перестроено, четыре батареи, все химическое отделение реконструировано. Трансформаторную сталь мы производили раньше, в конце девяностых – начале двухтысячных совершенно не так. И если оглянутся назад — предметов для гордости у нас очень много! У нас много строек и сейчас. Мы должны вскоре реализовать большой проект — запустить ТЭЦ, которая будет вырабатывать электроэнергию из собственного попутного конверторного газа. Комбинат будет стопроцентно обеспечен собственной электроэнергией. Много с чем можно поздравить работников комбината. На следующий, юбилейный год поводов для гордости и поздравлений будет еще больше!

О творчестве в своей работе GOROD48 рассказал один из награжденных, мастер цеха холодного проката и покрытий Евгений Мыскин.

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— Я обеспечиваю работу цеха транспортом, занимаюсь логистикой. Эту работу не назовешь рутинной, скучной, монотонной. Она интересная и разнообразная! — говорит Евгений Иванович.

В цех Евгений Мыскин пришел молодым рабочим, параллельно учился в ЛГТУ, получил высшее техническое образование. И вот уже 18 лет его жизнь связана с комбинатом.

—Не работой единой. К примеру, мы сейчас заняты обустройством зоны отдыха для молодых сотрудников, в которой будут и настольные игры, и книги. Это делается для адаптации сотрудников, недавно пришедших на производство. Социальное благополучие и стабильность — всегда были присущи комбинату, а мы развиваемся вместе с ним считает Евгений Мыскин.

Слесарь-ремонтник механоремонтного цеха Владимир Оводков на комбинате уже 42 года, он пенсионер. Но работу бросать не стал.

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— Да я еще полон сил и здоровья, зачем мне сидеть дома! Вот супругу да, в 58 лет посадил домой, пусть отдыхает, заслужила. А сам поработаю. С НЛМК связана вся моя жизнь. Я как пришел после службы в армии сюда, в 1981 году, так и работал как на одном дыхании. Да и не только я! Вся наша бригада. Все после дембеля — на НЛМК, и здесь по сей день. 7 декабря будет 42 года как я на комбинате. Восьмидесятые годы пролетели, наступили трудные 90-е, нигде не платили зарплату. Но даже в эти годы на НЛМК произошла задержка зарплаты всего один раз, и всего на один день! Не жалею ни о чем. Если бы предложили прожить жизнь заново, я бы выбрал именно ту жизнь, которую прожил, — рассказал о себе Владимир Оводков.

Фото пресс-службы НЛМК
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