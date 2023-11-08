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58 минут назад
Объем кредитов россиян впервые превысил 100 трлн рублей
Россияне оформили кредитов на сумму 101,2 триллиона рублей.
Суммарный портфель кредитов бизнеса и граждан по итогам сентября 2023 года составил рекордные 101,2 трлн рублей, - пишут "Известия" со ссылкой на данные из статистики ЦБ РФ.
Основная часть портфеля — кредиты бизнесу, которые составляют 70,5 триллиона рублей, в то время как займы россиянам составляют 30,7 триллиона рублей. Согласно данным регулятора, с начала года объем кредитов вырос на 19%. Причем большая часть пришлась на ипотеку — 17,1 трлн.
По оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за последний год также наблюдается резкий рост числа россиян — неплательщиков по кредитам. За январь — сентябрь 2023 года этот показатель увеличился на 22%, достигнув 21,1 миллиона человек.
При этом микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам. Так, в январе — августе 2023 года такие организации выдавали россиянам в среднем 8,77 тыс. рублей в рамках займов до зарплаты, при том, что в среднем запрашивалось 12,24 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя выданная сумма выросла всего на 2,5%, а средняя запрашиваемая — на 8,1%, - говорится в исследовании онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.
Основная часть портфеля — кредиты бизнесу, которые составляют 70,5 триллиона рублей, в то время как займы россиянам составляют 30,7 триллиона рублей. Согласно данным регулятора, с начала года объем кредитов вырос на 19%. Причем большая часть пришлась на ипотеку — 17,1 трлн.
По оценке Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за последний год также наблюдается резкий рост числа россиян — неплательщиков по кредитам. За январь — сентябрь 2023 года этот показатель увеличился на 22%, достигнув 21,1 миллиона человек.
При этом микрофинансовые организации ужесточили требования к заемщикам. Так, в январе — августе 2023 года такие организации выдавали россиянам в среднем 8,77 тыс. рублей в рамках займов до зарплаты, при том, что в среднем запрашивалось 12,24 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя выданная сумма выросла всего на 2,5%, а средняя запрашиваемая — на 8,1%, - говорится в исследовании онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.