40-летнего и 46-летнего мужчин из Алтайского края обвиняют в производстве 400 килограммов наркотиков в Липецкой области

Дело расследовало ФСБ.

В Липецкий областной суд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего и 46-летнего жителей Алтайского края, обвиняемых в незаконном производстве на территории Липецкой области наркотического средства в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.



Уголовное дело расследовало следственное отделение Управления ФСБ России по Липецкой области. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в мае 2022 года двое мужчин получили в интернете предложение от неизвестного о незаконном производстве наркотиков. После этого один из обвиняемых подобрал и купил в Липецком районе дом на деньги неустановленного соучастника.



С мая по ноябрь 2022 года обвиняемые создали там лабораторию, оснастив её всем необходимым для производства и упаковки наркотиков. А получив прекурсоры наркотических средств и другие химические вещества, в ноябре 2022 года они провели ряд последовательных химических реакций и действий для изготовления наркотиков: смешивание, охлаждение и высушивание до образования порошкообразных веществ.



В результате было произведено почти 400 килограммов смеси, содержащей в своем составе производное N-метилэфедрона.



Но деятельность нарколаборатории была остановлена правоохранительными органами, а наркотические средства изъяты из незаконного оборота.



Действия обвиняемых квалифицированы следствием по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Им грозит от 15 до 20 лет или даже пожизненное лишение свободы.

