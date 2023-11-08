Поставки нефти из РФ почти достигли максимума за 4 месяца

Россия за четыре недели до 5 ноября отгрузила из своих портов по 3,48 миллиона баррелей сырой нефти в день.





Уточняется, что морские поставки нефти из РФ "мало изменились" за 4 недели до 5 ноября и составили 3,48 млн баррелей в сутки (б/с). Показатель снизился с 3,5 млн баррелей в день, которые поставляли ежедневно за период до 22 октября. Поставки в Азию упали до 2,93 млн б/с по сравнению с 3,03 млн баррелей в период до 29 октября. Это также значительно ниже пикового значения (около 3,6 млн б/с), зафиксированного в мае, - отмечает Bloomberg.



За отчетный период до 5 ноября в Китай было направлено 1,1 млн б/с, в Индию — 1,12% млн б/с. Поставки в Болгарию составили в среднем около 104 тыс. б/с, в Турцию было доставлено 443 тыс. б/с. Еще около 103 тыс. б/с пришлось на «неизвестные направления", и большая часть этих грузов проходит через Суэцкий канал, - утверждает агентство.



По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти в ноябре могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года. Компании вынуждены перенаправлять нефть на экспорт из-за ремонтов на НПЗ. Россия за четыре недели до 5 ноября отправила из своих портов почти по 3,48 млн баррелей сырой нефти в день. Это уровень, близкий к максимуму более чем за 4 месяца, - пишет "Ъ" со ссылкой на мониторинг Bloomberg.Уточняется, что морские поставки нефти из РФ "мало изменились" за 4 недели до 5 ноября и составили 3,48 млн баррелей в сутки (б/с). Показатель снизился с 3,5 млн баррелей в день, которые поставляли ежедневно за период до 22 октября. Поставки в Азию упали до 2,93 млн б/с по сравнению с 3,03 млн баррелей в период до 29 октября. Это также значительно ниже пикового значения (около 3,6 млн б/с), зафиксированного в мае, - отмечает Bloomberg.За отчетный период до 5 ноября в Китай было направлено 1,1 млн б/с, в Индию — 1,12% млн б/с. Поставки в Болгарию составили в среднем около 104 тыс. б/с, в Турцию было доставлено 443 тыс. б/с. Еще около 103 тыс. б/с пришлось на «неизвестные направления", и большая часть этих грузов проходит через Суэцкий канал, - утверждает агентство.По прогнозам аналитической компании Kpler, морские отгрузки российской нефти в ноябре могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки относительно октября, достигнув рекордных значений с мая этого года. Компании вынуждены перенаправлять нефть на экспорт из-за ремонтов на НПЗ.