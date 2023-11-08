сегодня, 10:05
Спрос на курьеров в РФ вырос в 3,1 раза
По данным сервиса по поиску работы, самым востребованными в сфере продаж за 10 месяцев текущего года стали мерчендайзер, менеджеры по продажам и работники торгового зала.
Только за октябрь, в преддверии старта сезона распродаж, интерес к такой профессии в стране со стороны работодателей увеличился на 34% в сравнении с сентябрьским показателем. В то же время размер средних предлагаемых зарплат курьеров за второй месяц осени в сравнении с январем 2023 года практически не изменился. Значительный прирост окладов был зафиксирован именно перед сезоном распродаж. В итоге к концу октября средние предлагаемые зарплаты в сфере достигли уровня в 72 797 рублей, - уточнили аналитики.
Перед сезоном распродаж в РФ также увеличился спрос на комплектовщиков. К концу второго месяца осени интерес работодателей к таким специалистам увеличился на 16% в сравнении с сентябрем, а средние предлагаемые зарплаты кандидатов выросли на 29% и достигли отметки в 59 176 рублей, - заключили в компании.
Ранее работодатели назвали самые востребованные специальности на рынке труда в России. В топ-3 по уровню востребованности вошли представители массовых профессий — курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам. В то же время более половины из опрошенных работодателей в третьем квартале 2023 года чаще всего искали сварщиков, токарей и других представителей рабочих специальностей.