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сегодня, 10:05

Спрос на курьеров в РФ вырос в 3,1 раза

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#курьеры #работа

По данным сервиса по поиску работы, самым востребованными в сфере продаж за 10 месяцев текущего года стали мерчендайзер, менеджеры по продажам и работники торгового зала.

Спрос на курьеров в России вырос в 3,1 раза по итогам первых десяти месяцев 2023 года, - пишет Lenta.ru со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса "Авито Работа" на основе собственных статистических данных.

Только за октябрь, в преддверии старта сезона распродаж, интерес к такой профессии в стране со стороны работодателей увеличился на 34% в сравнении с сентябрьским показателем. В то же время размер средних предлагаемых зарплат курьеров за второй месяц осени в сравнении с январем 2023 года практически не изменился. Значительный прирост окладов был зафиксирован именно перед сезоном распродаж. В итоге к концу октября средние предлагаемые зарплаты в сфере достигли уровня в 72 797 рублей, - уточнили аналитики.

Перед сезоном распродаж в РФ также увеличился спрос на комплектовщиков. К концу второго месяца осени интерес работодателей к таким специалистам увеличился на 16% в сравнении с сентябрем, а средние предлагаемые зарплаты кандидатов выросли на 29% и достигли отметки в 59 176 рублей, - заключили в компании.

Ранее работодатели назвали самые востребованные специальности на рынке труда в России. В топ-3 по уровню востребованности вошли представители массовых профессий — курьеры, продавцы, официанты и кассиры, а также менеджеры по продажам. В то же время более половины из опрошенных работодателей в третьем квартале 2023 года чаще всего искали сварщиков, токарей и других представителей рабочих специальностей.
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#курьеры #работа

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