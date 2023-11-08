Общество
сегодня, 10:04
Для диких животных разложили 200 тысяч доз вакцины против бешенства
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При поедании животными брикетов формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев.
В Липецкой области разложили 200 тысяч доз вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства. Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, вакцину разложили в местах обитания диких животных: вблизи нор, троп, опушек леса.
Раскладку съедобных брикетов-приманок с вакциной проводят весной и осенью на неблагополучных территориях. Это наиболее эффективный метод защиты диких животных от вируса бешенства. При поедании животными таких брикетов формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев.
Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки), бродячие собаки и кошки.
Фото - vetlipetsk.ru
Раскладку съедобных брикетов-приманок с вакциной проводят весной и осенью на неблагополучных территориях. Это наиболее эффективный метод защиты диких животных от вируса бешенства. При поедании животными таких брикетов формируется стойкий иммунитет к вирусу бешенства на 12 месяцев.
Главным резервуаром и источником возбудителя бешенства являются дикие животные (волки, лисы, еноты, песцы, хорьки), бродячие собаки и кошки.
Фото - vetlipetsk.ru
1 195
Animal planet.