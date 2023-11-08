На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания

Ночью 8 ноября на улице Жуковского в Липецке горел киоск быстрого питания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.



В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения на площади два квадратных метра.



Также 7 ноября в Липецке и утром 8 ноября в Ельце пожарные тушили мусор, горевший на открытой площади.

