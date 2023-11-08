Происшествия

30 минут назад

На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания

1 193
#МЧС #пожар
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На улице Жуковского ночью горел киоск быстрого питания
Ночью 8 ноября на улице Жуковского в Липецке горел киоск быстрого питания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В результате пожара повреждена внутренняя отделка помещения на площади два квадратных метра.

Также 7 ноября в Липецке и утром 8 ноября в Ельце пожарные тушили мусор, горевший на открытой площади.
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#МЧС #пожар
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