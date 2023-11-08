51-летнего туляка подозревают в угоне «ВАЗа»

Машина стояла у дома с оставленными ключами в замке зажигания.

23 октября полицейские задержали неработающего ранее судимого 51-летнего жителя Тульской области, которого подозревают в угоне автомобиля «ВАЗ-2121» в Измалковском районе.



«Подозреваемый приехал в Измалковский район на сбор яблок. По окончанию сезона он попытался уехать домой с дальнобойщиками, но у него не получилось. Тогда возле одного из домов он присмотрел автомобиль «ВАЗ-2121» с оставленными ключами в замке зажигания, завел чужую машину и поехал Елец, но там мужчина увлекся посещением магазинов и потерял место, где припарковал угнанный автомобиль», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



На время предварительного следствия подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.