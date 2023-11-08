Сегодня в Липецке: музыка Рахманинова, Гарри Потер, и липчане феноменально счастливы в браке

Тепло

Погода будет точь-в-точь, как вчера: температура – 9-11 градусов, возможны дожди, но небольшие.







Отключения воды

Без холодной воды сегодня с 10:00 и до окончания ремонтных работ останутся лишь несколько домов на улицах . Литаврина, 2, 8; Октябрьской, 28, 30, 51а; Первомайской, 3; Шубина, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11.







Отключения света

Гораздо больше липчан сегодня на длительное время останутся без света. С 8:00 до 18:00 отключат электричество жителям домов на улицах 40 лет Октября, 39, 41а, 43, 47; Буденного, 38, 60б, 83; Высокой, 1, 2, 4, 5, 7, 9; Дружбы, 1а; Минина, 145; Пожарского, 8; Сафонова, 1, 2, 3, 4, 5; Ушинского, 21, 21а, 23, 80; в переулке Уютном, 1,6. В это же время полностью обесточат улица Арсентьева, Бабушкина, Баумана, Богатырскую Добролюбова, Индустриальную, Литейную, К.Либкхнета, Ковалёва, П.Лумумбы, Репина, Свердлова, Свободный Сокол, Северную, Сурикова, Энтузиастов, садоводчества «Сокол-1» и «Строитель».

С 8:00 и до 17:00 станет темно в гаражном кооперативе «Металлист-23».







С 9:00 до 17:00 во мраке проведут липчане на улицах Исполкомовской, 5; Медицинской, 1, 21, 3; Невского, 13, 15; Н.К. Крупской, 1, 10; Осипенко, 10, 12, 14, 16, 22/5; Суворова, 12, 14, 20; Прудной, 1, 1б, 2, 2б; Рудничной, 6; Рябиновой, 11; на Воронежском шоссе, 12; в переулке Узорном, 14, 2, 3, 8. Полностью испытают такие же неудобства жители улиц Бабушкина; Городовикова, Жактовской, Лавочкина; Минина; Пожарского; Семенова-Тян-Шанского; Солнечной, Технической, Ударников.

Пробки

По улице Терешковой с раннего не пройти и не проехать в обоих направлениях в районе Центрального рынка. Пробки красного цвета ещё до 7 утра появились на улицах 9 мая, Гагарина, Московской. Словом, всё как всегда: город просыпается и наводняется машинами, с каждой минутой движение становится всё интенсивнее. Советуем перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать оптимальный маршрут. Не опаздывайте!

Музыка Рахманинова в конце года его имени (12+)

В концертном залу «Унион» (ул. К.Маркса,2) сегодня в 19:00 пройдёт концерт столичного музыканта Николая Луганского, одного из лучших в России исполнителей произведений Рахманинова.





Солист Московской филармонии, народный артист России выступал на лучших площадках страны и мира. В Липецке он исполнит рахманиновские Вариации на тему Шопена (сочинение. 22), Восемь этюдов-картин (сочинение 33) и Сонату № 1 ре минор, (сочинение 28).

Провинциальный пейзаж (0+)

Сегодня можно сходить в Областной центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на выставку «Провинциальный пейзаж» елецкого художника Юрия Аносова.

В фойе выставлены около тридцати работ автора в технике импрессионизма, написанных в последние годы. Картины передают красоту маленьких и полузабытых уголков Липецкой области. Пейзажи Ельца на выставке соседствуют с видами улочек Стокгольма и Праги, которые… не менее провинциальны. Взгляд зрителя притягивают и великолепные натюрморты художника земляка.



Фото vk.com/ocknt



Если соберётесь в ОЦКНТ, не забудьте заглянуть и на выставку резных картин и икон семьи Бацелевых, о которой мы рассказывали вчера.

Обе выставки работают до 13 ноября, посетить их можно с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30. Вход свободный.

В честь юбилея малой родины

А в центре изобразительных искусств (ул. Космонавтов, 98) открылась выставка «Пленэр Липецких художников», посвященная 70-летию Липецкой области.

На ней представлены более сотни работ 36мастеров кисти – от маститых до начинающих, на которых изображены пейзажи Елецкого, Задонского, Лебедянского, Добровского и Тербунского районов, портреты – липчан и известных людей нашего времени.







Выставка работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 19:00. Вход свободный.

Новогодняя шишка (6+)

Керамокластен на улице Студёновской, 39 б приглашает в 12:00 принять участие в семинаре по лепке из глины новогоднего сувенира-подсвечника «Шишка». Народный мастер России Ирина Беликова научит, как изготовить новогоднюю диковинку - оригинальный подсвечник, чей свет озарит ваш дом праздничными огоньками.







Заодно гости семинара смогут побродить по мастерской известного скульптора Юрия Гришко (1935 – 2018), увидеть его работы и оценить, где зарождались замыслы многих известных творений земляка.

Кино с Гарри Поттером (12+)

В культурном пространстве «Библиотека» продолжаются киновечера, посвященные мальчику-волшебнику, который выжил. Сегодня в 19:01 зрителям покажут 3-ю часть знаменитой саги «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Великобритания, США, 2004, режиссёр Альфонсо Куарон).



Кадр из фильма



Гарри Поттер, Рон и Гермиона — возвращаются уже на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из зловещей тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Гарри смертельную опасность...

Вход – любая поддержка пространства.

Бутылочку не выбрасывайте, лучше – повесьте на ёлку

Липчан приглашают принять участие в акции «Новогодняя экоигрушка». Лучшие работы, сделанные своими руками, украсят главную новогоднюю экоёлку страны.







Сделать украшения предлагают из чего угодно – старого пластика, стекла. Макулатуры, ненужных вещей, которые собирались выбросить. Этим материалам можно дать вторую жизнь и превратить их в кусочек праздника. Оцениваться будут идея, внешний вид и сложность изделия.Творческие работы принимаются до 1 декабря 2023 года по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, 29, строение 1, «Экоёлка, до востребования».

Авторы лучших работ получат призы и подарки.

Липчане счастливы в браке

Такой вывод сделали специалисты SuperJob, проедя опрос в нашем городе. 48% мужчин и 53% женщин охарактеризовали свои вторые половины, как «родственные души».

Довольны своими отношениями 87% мужчин и 84% женщин, причем однозначно уверены в этом 47% и 46% соответственно. Число тех, кого не радует брак, среди представителей сильного пола составляет 13%, среди прекрасного — 16%, абсолютно недовольны своим союзом 2 и 3% соответственно.







Т.е. 9 из 10 опрошенных довольны своим браком и отношениями. Как говорится, «Гаврила был примерным мужем, Гаврила женам верен был». По статистике другого опроса одного из агентств, около 30 % жителей России признались, что хотя бы раз изменяли своим супругам. Хочется спросить – кто же тогда это делает? Или статистика возможно, не касалась Липецка.

Дорогие липчане! Сегодня на работе ещё много дел и задач, которые нужно выполнить. Желаем вам плодотворного дня, и хороших новостей. Последние вы всегда найдёте на GOROD48: иногда выкраивайте минутки и заходите на сайт, чтобы немного переключить внимание и не упустить из виду ничего важного и полезного. Ждём вас снова и снова.



