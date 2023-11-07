Волшебная липа желаний, полет над комбинатом и город мечты: чем удивляет посетителей «Парк развития НЛМК» на ВДНХ

4 ноября — в День народного единства на ВДНХ открылась масштабная международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. 131 экспозиция выставки представляет 89 регионов России, все органы исполнительной власти, крупнейшие компании, госкорпорации и общественные организации.

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В павильоне С вырос целый «Парк развития НЛМК». Стенд Новолипецкого металлургического комбината напоминает уютный городской парк в миниатюре. Концепция стенда: «Улучшаем среду, развиваем себя». На площадке в интерактивной форме рассказывают о ключевых благотворительных, экологических и социальных проектах компании, выпускающей 14,5 миллиона стали в год. В центре стенда установлена волшебная липа, на ветвях которой можно оставить желание. Именно запуск дерева пожеланий стал кульминацией торжественной церемонии открытия Парка.









Помимо запуска мечты, посетителям «Парка развития НЛМК» предлагают маршрут по нескольким средам, посвящённым экологии, образованию и здоровью. И в таком триединстве — сама философия высокотехнологичной компании НЛМК.

«Философия НЛМК — развивать вокруг себя среду, и от этого развиваться самим. Одна из важных точек – это экология. Мы крупное промышленное предприятие и для нас важно сохранить весь мир вокруг себя, быть экологичными. Вторая наша базовая точка — люди: в компании работают 45 000 человек. Они учатся новому, объединяются, чтобы решать сложные задачи, находят время, чтобы помогать другим. Мы активно вкладываемся в людей. Помогаем тем, чьи возможности ограничены. У НЛМК есть образовательные программы, волонтёрские и спортивные движения, благотворительные фонды — во всё это можно погрузиться здесь на выставке», — сказала управляющий директор НЛМК Татьяна Аверченкова.

В пространстве «Экологичная среда» можно совершить полет над цехами НЛМК и виртуальную экскурсию на знаменитое Лебединое озеро, сыграть в игру «Начистоту» по сортировке отходов. На экранах — результаты и цели работы НЛМК по сохранению природы: с 2000 года компания вложила в экологические проекты больше 100 млрд рублей.

«Посетителям выставки мы рассказываем о том, как компания НЛМК ежедневно заботится о всех регионах нашего производства, где в общей сложности проживает более 40 миллионов человек. На выставке можно сыграть в игру по сортировке отходов и раздельному сбору мусора — мы попытались рассказать, как можно и нужно жить экологично не только на производстве, но и в быту. Здесь вы можете полетать над нашим комбинатом и увидеть, как мы работаем над снижением эмиссии в атмосферу, благодаря чему по официальным данным Росгидромета Липецк уже на протяжении 8 лет остаётся самым чистым металлургическим городом России. Здесь можно пройти викторину и ответить на вопросы по экологичному образу жизни и обратить внимание на такие важные аспекты, как сэкономить объём использования бумаги, воды и так далее. Компания НЛМК в год использует и повторно вовлекает в производство более 20 миллионов тонн вторичного сырья — железосодержащих материалов. Если это всё разложить по вагонам, то такой состав вытянется от Москвы до Красноярска!, — отметил директор Дирекции по экологии и климату НЛМК Никита Воробьёв.





Посмотрев НЛМК с высоты птичьего полета, посетители охотно делились впечатлениями.

— Все очень понравилось. Впечатлил масштаб предприятия: очень красиво, много зелени. Особенно удивило Лебединое озеро, — восхитилась москвичка Анастасия Лучкина.

— Полетал в облаках, почувствовал невесомость. Картинка очень впечатлила: захотелось даже приехать в Липецк и увидеть масштаб НЛМК вживую, — помечтал 19-летний Дмитрий Мишин.

— Моему трехлетнему сыну Роману игра «Начистоту» очень понравилась. В ней и спортивная составляющая, и важный момент экологического воспитания: мусор за собой нужно убирать, и желательно его еще сортировать, — сказала Анастасия Потапова, которая родом из Кузбасса.





Следующая тематическая среда посвящена культуре и образованию: в числе партнёров НЛМК — 10 ссузов и 15 вузов, более 4500 студентов благодаря поддержке комбината проходят обучение по профильным специальностям, 2000 человек ежегодно получают стипендии, лучших приглашают на НЛМК на практику.

На интерактивной карте России также можно увидеть крупные социальные проекты НЛМК реализованные в разных городах страны за последние 20 лет. А надевая VR-очки, гости выставки «Россия» оказываются над одним из самых красивых зданий Черноземья — корпоративным Университетом НЛМК. Здесь же можно пройти небольшой профориентационный тест и узнать, кем бы ты смог работать на комбинате, а если ты уже в металлургической профессии — в каком направлении лучше двигаться и развиваться дальше. Ведь НЛМК на регулярной основе также занимается обучением и повышением квалификации и своих действующих сотрудников.





«НЛМК для Липецка является градообразующим предприятием, очень много липчан работает на предприятии, и естественно, что комбинат делает всё возможное, вкладывает ресурсы, силы и средства в то, чтобы улучшать среду вокруг себя, в том числе развивая своих сотрудников. Они в своём развитии дальше закручивают эту спираль улучшений — это такое бесконечный позитивный процесс, который будет продолжаться долгие годы», — считает председатель Липецкого городского Совета депутатов Евгения Фрай, возглавляющая благотворительный фонд «Милосердие» с момента его создания.





А в парковом пространстве «Здоровье» ключевой объект — грот с VR-инсталляцией «Дети-ангелы». Здесь можно виртуально прогуляться уже не по достопримечательностям Липецка, а по вымышленному городу, который специально для выставки-форума «Россия» нарисовали подопечные благотворительного фонда «Институт социального развития» — дети с диагнозом церебральный паралич.

По словам директора благотворительного фонда «Институт социального развития» Татьяны Качалиной, фонд разработал собственную модель долгосрочной системной помощи детям с ДЦП, включающую консультацию с психологом, ЛФК, подбор индивидуальных средств реабилитации. Подопечные фонда три раза в год проходят курсы реабилитации: благодаря НЛМК дети-ангелы прошли уже 560 таких курсов, а медицинские программы группы НЛМК помогли почти пяти тысячам детей и взрослых.

Для стенда НЛМК дети с ДЦП нарисовали город своей мечты, после чего картинки оживили в виртуальной реальности. В результате посетители выставки могут буквально оказаться внутри рисунка, послушать рассказы детей и даже записать видео-привет автору.





— На первый взгляд — самые обычные детские рисунки, а потом нажимаешь на кнопку, и вокруг оживает целый мир: все можно потрогать, очень интересно и реалистично. Очень впечатлил тот мир, который построили дети. Все его создатели — прекрасные, талантливые и абсолютно не похожие друг на друга, — говорит 16-летняя москвичка Тася Шилова.

В день открытия выставки в зоне «Здоровье» также можно было зарядиться энергией, сделав зарядку и послушав рассказ о здоровых привычках от известного липецкого легкоатлета Егора Меркулова.





Добавим, что НЛМК на ВДНХ представлен и на стенде Липецкой области. Там установлена виртуальная доменная печь. Добавив агломерат, окатыши и кокс, можно самому запустить процесс выплавки чугуна и получить в подарок частичку комбината — брелок из стали марки 08Ю, произведённой на НЛМК, которая используется в автомобильной промышленности, в бытовой технике и в конструкциях вентиляционных систем.

Международная выставка-форум «Россия» продлится 161 день: побывать в «Парке развития НЛМК» в павильоне С на ВДНХ можно до 12 апреля 2024 года. Посещение выставки бесплатное.