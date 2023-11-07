В России

17 минут назад

Средние лимиты по кредиткам выросли на треть до 106 тыс.

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К концу сентября этого года средний лимит по кредитным картам оказался почти на 30% больше прошлогоднего уровня, следует из данных «Скоринг бюро». Одобряемые суммы достигли 106,2 тыс. «

Такой рост, связан с наличием спроса со стороны потребителей, вслед за которым ряд основных игроков рынка карт изменил свои кредитные и лимитные политики для удовлетворения новых потребностей», — пояснил «Известиям» директор по продуктам и маркетингу БКИ «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

По его словам, вероятно, спрос растет, поскольку людям приходится тратить больше из-за увеличившейся стоимости товаров и услуг. По официальным данным Минэка, по итогам 2022-го инфляция составила 11,9%, а в 2023-м она прогнозируется в 7,5%.

Размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. с начала лета. Д для сравнения: в 2020–2021 годах, средний чек по продукту находился в диапазоне 60–70 тыс. с незначительным увеличением до 77–80 тыс. рублей. В июле и августе число оформлений таких карт увеличивалось в диапазоне 3–9%, а в сентябре, наоборот, упало на 25%, сообщил Лисянский. 
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