Бизнес

39 минут назад

Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

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Банк ЗЕНИТ повысил ставки по вкладам до 14% годовых

Банк ЗЕНИТ увеличил доходность по сберегательному продукту «ЗЕНИТ вклад» до 14 % годовых. Открыть его можно на сумму от 50 тыс. рублей в офисах, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» (16+) и интернет-банке. Сроки размещения - 91, 181, 367, 732 или 1 100 дней.

Максимальная ставка 14 % годовых действует для «новых клиентов», у которых в течение 90 календарных дней до даты заключения договора вклада и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ, отсутствовали действующие договоры срочных вкладов. Для остальных клиентов, оформивших вклад в ДБО, максимальная ставка составит 13,25 % годовых. При этом срок размещения средств - 181 день.

Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Также возможна пролонгация на условиях продукта «Высокий доход». Пополнение и расходные операции не предусмотрены.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка ЗЕНИТ.

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