В России

47 минут назад

Страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ после выхода РФ

20
#ДОВСЕ #НАТО

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

Страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на денонсацию Россией соглашения. Соответствующее заявление появилось на сайте Североатлантического альянса, - передает РБК.

"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО - участники договора соблюдают его, а Россия — не соблюдает, была бы неприемлемой. Вследствие этого, государства-члены НАТО - участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву", — заявили в НАТО.

!Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия текущей обстановки в области безопасности и ее влияние на безопасность Североатлантического альянса и на наш подход. Союзники будут использовать НАТО в качестве платформы для углубленного обсуждения и тесных консультаций по усилиям по контролю над вооружениями", — добавили в военном блоке.

Уточняется, что это решение поддерживают все входящие в него страны.

До этого в МИД РФ заявили, что 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода РФ из ДОВСЕ.

Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015 году Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.
20
#ДОВСЕ #НАТО

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
Бизнес

Еще в рубрике

Госдума приняла в первом чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережени...
#налоговые вычеты #НДФЛ
Госдума приняла в первом чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережени...

сегодня, 15:34

В России
Новые дифтарифы на электроэнергию затронут лишь майнеров и бизнес
#электричество #тарифы
1
Новые дифтарифы на электроэнергию затронут лишь майнеров и бизнес

сегодня, 14:54

В России
В Сахалинской области выявлен больной гонконгским гриппом
#здоровье #гонконгский грипп
В Сахалинской области выявлен больной гонконгским гриппом

сегодня, 14:09

В России
Торговый оборот между РФ и Китаем вырос на 27,7%
#экономика #товарооборот
Торговый оборот между РФ и Китаем вырос на 27,7%

сегодня, 12:36

В России
МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов
#раздача интернета #смартфоны
1
МТС отменит плату за безлимитную раздачу интернета со смартфонов

сегодня, 10:49

В России
В РФ начали внедрять новую сельхозкультуру мискантус
#сельское хозяйство
В РФ начали внедрять новую сельхозкультуру мискантус

сегодня, 10:07

В России