В России
47 минут назад
Страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ после выхода РФ
Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.
Страны НАТО решили бессрочно приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в ответ на денонсацию Россией соглашения. Соответствующее заявление появилось на сайте Североатлантического альянса, - передает РБК.
"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО - участники договора соблюдают его, а Россия — не соблюдает, была бы неприемлемой. Вследствие этого, государства-члены НАТО - участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву", — заявили в НАТО.
!Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия текущей обстановки в области безопасности и ее влияние на безопасность Североатлантического альянса и на наш подход. Союзники будут использовать НАТО в качестве платформы для углубленного обсуждения и тесных консультаций по усилиям по контролю над вооружениями", — добавили в военном блоке.
Уточняется, что это решение поддерживают все входящие в него страны.
До этого в МИД РФ заявили, что 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода РФ из ДОВСЕ.
Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015 году Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.
"Признавая роль ДОВСЕ как краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, в которой государства-члены НАТО - участники договора соблюдают его, а Россия — не соблюдает, была бы неприемлемой. Вследствие этого, государства-члены НАТО - участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на такой срок, который потребуется, в соответствии со своими правами согласно международному праву", — заявили в НАТО.
!Союзники продолжат консультироваться и оценивать последствия текущей обстановки в области безопасности и ее влияние на безопасность Североатлантического альянса и на наш подход. Союзники будут использовать НАТО в качестве платформы для углубленного обсуждения и тесных консультаций по усилиям по контролю над вооружениями", — добавили в военном блоке.
Уточняется, что это решение поддерживают все входящие в него страны.
До этого в МИД РФ заявили, что 7 ноября была окончательно завершена процедура выхода РФ из ДОВСЕ.
Соглашение ДОВСЕ было подписано в Париже в 1990 году, оно закрепляет квоты на владение тяжелой военной техникой странами упраздненной в 1991 году Организации Варшавского Договора и НАТО. Действие ДОВСЕ было приостановлено РФ еще в 2007 году после очередного расширения НАТО. В 2015 году Россия завершила процесс приостановки своего участия в ДОВСЕ, но формально продолжала оставаться в нем.