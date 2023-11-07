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Госдума приняла в первом чтении закон о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения

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#налоговые вычеты #НДФЛ

Вычет предоставляется на доход в пределах 3 миллионов рублей в год.

Госдума на пленарном заседании Госдумы 7 ноября приняла в первом чтении правительственный законопроект о введении налоговых вычетов по НДФЛ на долгосрочные сбережения граждан, - пишет "Парламентская газета".

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, вычет будет предоставляться при перечислении пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, сберегательных взносов по договорам долгосрочных сбережений, заключенным с НПФ, а также взносов на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый с 1 января 2024 года.

"Ключевым условием представления упомянутых вычетов будет являться долгосрочный характер вложений граждан на срок до 10 лет и больше", — отметил Сазанов.

Налоговые вычеты в сумме уплаченных пенсионных (сберегательных) взносов и внесенных на ИИС денежных средств будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.

При этом действующие инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ будут сохранены в отношении договоров на ведение ИИС, заключенных до 31 декабря 2023 года.

Согласно пояснительной записке, налоговые вычеты можно будет получить на определенных условиях: человек начал получать негосударственную пенсию; договор долгосрочных сбережений действует минимум 10 лет; договор на ведение ИИС – также минимум 10 лет (в переходный период - не менее 5 лет с ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет), - передает РИА Новости.

В то же время отменяется предоставление инвестиционного налогового вычета по НДФЛ на доходы от продажи ценных бумаг иностранных эмитентов, за исключением зарегистрированных в ЕАЭС. Сейчас инвестор может быть освобожден от НДФЛ при продаже российских или иностранных ценных бумаг, если он владел ими не менее трех лет. Вычет предоставляется на доход в пределах 3 миллионов рублей в год. В результате за три года максимальная сумма, на которую можно получить вычет, составляет 9 миллионов рублей.
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#налоговые вычеты #НДФЛ

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