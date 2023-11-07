Новые дифтарифы на электроэнергию затронут лишь майнеров и бизнес

В Минэнерго заявили, что изменение стоимости электроэнергии после введения дифференцированных тарифов коснется тех, кто тратит существенно больше электричества чем в среднем по региону.





По его словам, внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан. Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий.



Предложения ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цель инициативы - снизить перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, которое растет с каждым годом, а также бороться с "серым майнингом", который часто маскируется под "гражданское потребление".



У регионов уже есть инструменты для снижения "перекрестки", но зачастую они ими не пользуются, предпочитая сохранять низкие цены для населения и увеличивая нагрузку на бизнес. Введение дифференцированных тарифов должно сподвигнуть их на более решительные действия, если только регионы не захотят субсидировать тарифы для населения из собственных бюджетов.



Возможность применять дифференцированные энерготарифы для населения в привязке к объему потребления была предоставлена российским регионам с 2022 года и связана, в частности, с ростом потребления электроэнергии в сегменте майнинга.



В начале ноября текущего года ФАС России предложила с 2024 года увязать возможность превышения регионами лимита перекрестного субсидирования в электроэнергетике с переходом на дифференцированный тариф для населения в зависимости от объема потребления. Саму формулу расчета максимального размера перекрестного субсидирования, которая закреплена постановлением правительства N2053 на текущий год, для 2024 года менять не планируется.



При этом антимонопольное ведомство предлагает с 1 января 2024 года "в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)".



По мнению ФАС, эти меры позволят снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым майнингом". Те регионы, которые не планируют превышать установленный 1178-м постановлением правительства лимит "перекрестки", предложение ФАС введении дифференцированного тарифа не затронет.



Согласно макропрогнозу Минэкономразвития РФ, индексация тарифов на электроэнергию для населения в 2024 году предусмотрена в пределах 2,9%, в 2025 году - 1%, - передает Изменение стоимости при возможном внедрении дифференцированных тарифов коснется лишь граждан, потребляющих электроэнергию существенно выше среднего значения по региону. То есть использующих ее для майнинга и в коммерческих целях, - заявил замминистра энергетики Павел Сниккарс.По его словам, внедрение дифференцированных тарифов принимается решением соответствующего региона РФ самостоятельно с оценкой последствий, в том числе исходя из защиты социально значимых категорий граждан. Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий.Предложения ввести дифференцированные тарифы на электроэнергию для населения внесла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Цель инициативы - снизить перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, которое растет с каждым годом, а также бороться с "серым майнингом", который часто маскируется под "гражданское потребление".У регионов уже есть инструменты для снижения "перекрестки", но зачастую они ими не пользуются, предпочитая сохранять низкие цены для населения и увеличивая нагрузку на бизнес. Введение дифференцированных тарифов должно сподвигнуть их на более решительные действия, если только регионы не захотят субсидировать тарифы для населения из собственных бюджетов.Возможность применять дифференцированные энерготарифы для населения в привязке к объему потребления была предоставлена российским регионам с 2022 года и связана, в частности, с ростом потребления электроэнергии в сегменте майнинга.В начале ноября текущего года ФАС России предложила с 2024 года увязать возможность превышения регионами лимита перекрестного субсидирования в электроэнергетике с переходом на дифференцированный тариф для населения в зависимости от объема потребления. Саму формулу расчета максимального размера перекрестного субсидирования, которая закреплена постановлением правительства N2053 на текущий год, для 2024 года менять не планируется.При этом антимонопольное ведомство предлагает с 1 января 2024 года "в качестве обязательного условия для действия формулы расчета максимального уровня "перекрестки" в регионе определить действие на соответствующий год в регионе дифференцированного по объемам потребления тарифа на электроэнергию для населения (или социальной нормы потребления)".По мнению ФАС, эти меры позволят снизить перекрестное субсидирование, а также бороться с "серым майнингом". Те регионы, которые не планируют превышать установленный 1178-м постановлением правительства лимит "перекрестки", предложение ФАС введении дифференцированного тарифа не затронет.Согласно макропрогнозу Минэкономразвития РФ, индексация тарифов на электроэнергию для населения в 2024 году предусмотрена в пределах 2,9%, в 2025 году - 1%, - передает "Интерфакс"