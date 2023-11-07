сегодня, 11:34
Финский министр предложил отказаться от СПГ из РФ
Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен намерен предложить законодательно запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Министр планирует предложить запрет в связи с реализацией пакета мер Евросоюза по газовому рынку, - сообщает издание.
"В пакет входит статья, разрешающая запрет [на импорт газа], который государство-член может реализовать, если пожелает. Естественно, это может быть включено в национальное законодательство Финляндии", - заявил министр.
По его словам, импорт СПГ может быть запрещен в течение нескольких лет, после того как пакет ЕС по газовому рынку вступит в силу. Он ожидает завершения переговоров до конца года.