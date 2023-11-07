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Финский министр предложил отказаться от СПГ из РФ

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#газ #Финляндия

Министр окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен намерен предложить законодательно запретить импорт в страну сжиженного природного газа (СПГ) из России.

Министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен выступил с предложением запретить импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, - передает ТАСС со ссылкой на газету Uutissuomalainen.

Министр планирует предложить запрет в связи с реализацией пакета мер Евросоюза по газовому рынку, - сообщает издание.

"В пакет входит статья, разрешающая запрет [на импорт газа], который государство-член может реализовать, если пожелает. Естественно, это может быть включено в национальное законодательство Финляндии", - заявил министр.

По его словам, импорт СПГ может быть запрещен в течение нескольких лет, после того как пакет ЕС по газовому рынку вступит в силу. Он ожидает завершения переговоров до конца года.
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#газ #Финляндия

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