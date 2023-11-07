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Количество жалоб на микрофинансовые организации увеличилось на 70%

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#банк #финансы
Количество жалоб на микрофинансовые организации увеличилось на 70%

С начала года липчане более 600 раз пожаловались на банки.

С января по сентябрь 2023 года Банк России получил 1246 жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов из Липецкой области. Это на 14% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

«Число жалоб уменьшилось за счет сокращения обращений по санкционным темам. Так, с января по сентябрь 2023 года зафиксировано 632 обращения, связанного с деятельностью банков (годом ранее было 639 штук). Количество обращений на микрофинансовые организации увеличилось на 70% до 223. Основным фактором роста жалоб были необоснованные требования клиентов о пересчете задолженности по займам, спровоцированные информацией в интернете. Помимо этого, липчане чаще жаловались на финансовых мошенников», — отмечают в пресс-службе Липецкого отделения Банка России.

Количество жалоб на страховщиков снизилось почти в два раза до 212. Специалисты связывают это с уменьшением количества обращений о неверном применении коэффициента бонус-малус.

Почти в пять раз снизилось число обращений на работу профессиональных участников рынка ценных бумаг, как за счет санкционных жалоб, так и по другим темам.
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#банк #финансы

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