Происшествия
13 минут назад
Ударившего сотрудника ДПС хлевенца арестовали на два месяца
Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.
Задонский районный суд на два месяца арестовал жителя Хлевенского района, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, по версии следствия, вечером 20 октября на дороге в Хлевенском районе пьяный мужчина нанес инспектору ДПС один удар головой в нос.
По ходатайству СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Задонский районный суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
По части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, по версии следствия, вечером 20 октября на дороге в Хлевенском районе пьяный мужчина нанес инспектору ДПС один удар головой в нос.
По ходатайству СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Задонский районный суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
По части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.