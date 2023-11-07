Ударившего сотрудника ДПС хлевенца арестовали на два месяца

Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Задонский районный суд на два месяца арестовал жителя Хлевенского района, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.



Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, по версии следствия, вечером 20 октября на дороге в Хлевенском районе пьяный мужчина нанес инспектору ДПС один удар головой в нос.



По ходатайству СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Задонский районный суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.



По части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.