Происшествия

13 минут назад

Ударившего сотрудника ДПС хлевенца арестовали на два месяца

52
#ДПС #полиция
Ударившего сотрудника ДПС хлевенца арестовали на два месяца

Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Задонский районный суд на два месяца арестовал жителя Хлевенского района, обвиняемого в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, по версии следствия, вечером 20 октября на дороге в Хлевенском районе пьяный мужчина нанес инспектору ДПС один удар головой в нос.

По ходатайству СО по городу Усмань СУ СК России по Липецкой области Задонский районный суд принял решение об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.
52
#ДПС #полиция

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
«ЭФКО» проиндексировала зарплату сотрудников маслоэкстракционного завода «Либойл»
Бизнес

Еще в рубрике

Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад
#кража
Житель Тульской области пытался обокрасть детский сад

20 минут назад

Происшествия
Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях
#авария #ДТП
4
Двое подростков и 7-месячный ребенок пострадали в дорожных авариях

сегодня, 10:07

Происшествия
Угонщик врезался в припаркованный автомобиль
#угон #кража
1
Угонщик врезался в припаркованный автомобиль

сегодня, 09:40

Происшествия
В Липецке за выходные горели дома и квартиры
#МЧС #пожар
В Липецке за выходные горели дома и квартиры

сегодня, 09:36

Происшествия
В части района Тракторного холодную воду отключат уже ночью
#отключения
15
В части района Тракторного холодную воду отключат уже ночью

вчера, 17:28

Происшествия
39-летний липчанин изрезал ножом знакомого бывшей жены
#покушение на убийство
9
39-летний липчанин изрезал ножом знакомого бывшей жены

вчера, 16:52

Происшествия