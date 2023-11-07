Покупатель «Тойоты» едва не лишился машины из-за долга бывшего владельца

Спустя почти 3 месяца после продажи машины судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрацию автомобиля из-за банковского долга бывшего владельца.

Октябрьский районный суд Липецка и Липецкий областной суд рассмотрели иск липчанина, купившего автомобиль на вторичном рынке и едва не лишившегося машины из-за долга её бывшего владельца.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 16 марта 2022 года липчанин по объявлению на сайте купил автомобиль «Тойота Корола», после чего сразу отогнал его в автомастерскую для устранения имеющихся кузовных недостатков.



Поскольку автомобиль находился в ремонте, мужчина не поставил его на государственный учет в органах ГИБДД в течение 10 дней после приобретения. А когда дело дошло до постановки на учет, обнаружилось, что совершить регистрационные действия невозможно, поскольку спустя почти 3 месяца после продажи машины — 6 июня 2022 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрацию автомобиля из-за банковского долга бывшего владельца.



Новый собственник был вынужден обратиться в суд с требованием снять с автомобиля все запреты и ограничения. С иском не согласился кредитор бывшего владельца машины: банк выступил со встречным иском о признании договора купли-продажи недействительным и обращении взыскания на автомобиль.



Но Октябрьский районный суд Липецка и Липецкий областной суд пришли к выводу, что истец является добросовестным покупателем. Факт оплаты денег продавцу за автомобиль, а также услуг по его ремонту был подтвержден документально. Кроме того, установлено, что в момент совершения сделки с автомобилем, ограничения на его продажу и совершение регистрационных действия отсутствовали.



По решению суда запрет на осуществление регистрационных действий с автомобилем будет снят.