Общество

55 минут назад

Покупатель «Тойоты» едва не лишился машины из-за долга бывшего владельца

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#приставы #долги
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Покупатель «Тойоты» едва не лишился машины из-за долга бывшего владельца

Спустя почти 3 месяца после продажи машины судебным приставом было вынесено постановление о запрете на регистрацию автомобиля из-за банковского долга бывшего владельца.

Октябрьский районный суд Липецка и Липецкий областной суд рассмотрели иск липчанина, купившего автомобиль на вторичном рынке и едва не лишившегося машины из-за долга её бывшего владельца.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 16 марта 2022 года липчанин по объявлению на сайте купил автомобиль «Тойота Корола», после чего сразу отогнал его в автомастерскую для устранения имеющихся кузовных недостатков.

Поскольку автомобиль находился в ремонте, мужчина не поставил его на государственный учет в органах ГИБДД в течение 10 дней после приобретения. А когда дело дошло до постановки на учет, обнаружилось, что совершить регистрационные действия невозможно, поскольку спустя почти 3 месяца после продажи машины — 6 июня 2022 года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о запрете на регистрацию автомобиля из-за банковского долга бывшего владельца.

Новый собственник был вынужден обратиться в суд с требованием снять с автомобиля все запреты и ограничения. С иском не согласился кредитор бывшего владельца машины: банк выступил со встречным иском о признании договора купли-продажи недействительным и обращении взыскания на автомобиль.

Но Октябрьский районный суд Липецка и Липецкий областной суд пришли к выводу, что истец является добросовестным покупателем. Факт оплаты денег продавцу за автомобиль, а также услуг по его ремонту был подтвержден документально. Кроме того, установлено, что в момент совершения сделки с автомобилем, ограничения на его продажу и совершение регистрационных действия отсутствовали.

По решению суда запрет на осуществление регистрационных действий с автомобилем будет снят.
2 748
#приставы #долги
7

Комментарии (2)

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Викторм

47 минут назад
Вообще не сомневаюсь, что сделка оформлена задним числом..
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А найти

48 минут назад
того мужика что должен денег банку и взял бабки за машину слабо? Почему банк трясёт покупателя а не своего же должника?
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