Угонщик врезался в припаркованный автомобиль

42-летнего грязинца подозревают в краже и в угоне.

26 октября в Грязях в полицию обратился 70-летний пенсионер, который сообщил о краже из дома двух одеял, кожаных перчаток, портсигара, ТВ-приставки, сотового телефон, паспорта его супруги, пассатижей, ключей от машины. А вслед за ключами пропала и сама машина.



В краже и в угоне подозревают неработающего 42-летнего грязинца.



«Подозреваемый был знаком с потерпевшим и воспользовался тем, что хозяин ушёл из дома по делам, не закрыв дверь. Через несколько дней после кражи вещей подозреваемый также решил воспользоваться похищенными ключами от автомобиля «ВАЗ 21140» и доехать на чужой машине до своего дома. Однако в районе улицы Советской он врезался в припаркованный автомобиль, после чего сбежал с места ДТП», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Украденные вещи и угнанный автомобиль изъяты и будут возвращены владельцу.



Действия грязинца квалифицировали по части 1 статьи 166 (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).



Также подозреваемый привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и части 2 статьи 12.27 КоАП «Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния».



Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.