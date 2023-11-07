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В Липецке за выходные горели дома и квартиры

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#МЧС #пожар
В Липецке за выходные горели дома и квартиры

Спасен один человек, эвакуированы пять.

За выходные дни в Липецке произошли пять пожаров. Как сообщает ГУ МЧС по Липецкой области, ночью 4 ноября в доме №16 по улице Звежной пожарные тушили квартирный тамбур. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. 

На улице Хабарова в это день сгорел жилой дом, пожарные отстояли гараж. 

В СНТ «Металлург-3» загорелся дачный дом, его потушили до приезда пожарных. Ночью 5 ноября из-за пожара в квартире на улице Архангельской были эвакуированы пять человек и спасен один. В огне сгорели вещи на площади в два квадратных метра. Вечером этого дня на улице Урицкого сгорела кровля дома.
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#МЧС #пожар

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