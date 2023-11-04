Общество

24 минуты назад

В районе Дикого отключат холодную воду

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#Отключение воды
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В районе Дикого отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 5 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 42 по улице 4-й Пятилетки, № 17а по улице Студеновской, № 14 в переулке Вилкова, № 1а в переулке Вишневом. Также отключат холодную воду в частном секторе улиц Пионерской, Вилкова, 4-й Пятилетки, Короленко, переулков Весеннего, Антипова и в частном секторе в районе Дикого – на улицах Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, в переулках Даргомыжского, Верхнем, Фруктовом.

Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

86
#Отключение воды
1

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