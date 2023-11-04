Происшествия

сегодня, 11:20

«РВК-Липецк» ищет место порыва канализационного коллектора у дома №6 на улице Ленинградской

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#авария на сетях
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«РВК-Липецк» ищет место порыва канализационного коллектора у дома №6 на улице Ленинградской

Ресурсная организация приняла меры для минимизации загрязнения двора многоэтажки.

Аварийная бригада компании «РВК-Липецк» начала раскапывать землю в месте порыва канализационного коллектора у дома №6а на улице Ленинградской. Специалисты приняли меры для минимизации излития стоков из коллектора. Как только аварийщики получат доступ к трубе диаметром 400 мм и оценят масштабы повреждения, ресурсная организация приступит к ремонту коллектора.

Напомним, что холодную воду у жителей поселка ЛТЗ отключили сегодня в 6 часов утра. Цистерны подвозят воду к домам по улицам Коммунистическая, 24, Зеленая, строение 13, Тюленина, 2, Волгоградская, 18б, Краснознаменная 27, а также по заявкам потребителей. На местах дежурят волонтеры, которые в случае необходимости помогают донести воду до квартир. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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#авария на сетях
1

Комментарии (11)

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Вова

1 минуту назад
Этой ковырялкой канализацию не раскопать, на коммунистической когда копали, глубина 8м.,но даже 6 он не возьм[ёт, а время тратите!!!!
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Пипецк

13 минут назад
А на Первомайской опять отопления нет
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Нет

18 минут назад
Гость., старейшин объединились в совет. Когда мужчины открывают свой клуб, это ещё хуже, у нас это не принято.
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Гость

20 минут назад
Город 48,вы хотя бы сроки ремонта узнали у них, к чему людям готовиться, в пятёрочках воды уже нет по5л. Узнайте, хоть сообщите, никто не знает,
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Садовод

28 минут назад
Опять! — Горестно воскликнул Филипп Филиппович, — ну, теперь стало быть, пошло, пропал калабуховский дом. Придется уезжать, но куда спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову. "Собачье сердце"
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Гость.

31 минуту назад
Документацию тоже не нашли или моль села по этой трубе ? Ну тогда к старейшинам обратитесь они же недавно свой клуб открыли.
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Гость

38 минут назад
Хорошая новость, я вчера проезжал ж/д вокзал, хочется плакать, рабочие только уложили плитку, и тут "МЫ", кабель будем укладывать, грустно все это..
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Хорошая новость

40 минут назад
Интересно, кто падёт первым, город или эффективные?
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по пояс знаю

51 минуту назад
Хорошая новость, по кабель нет. Хотя есть версия...
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Гость

52 минуты назад
Какая связь, ленинградская в конце почти района, зачем тогда весь район отключать, потому что Рвк и Москва!!!! И ещё даже не нашли, супер!!!! И кстати по указано у адресу работы не ведутся, там камеры видеонаблюдения
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