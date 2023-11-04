Происшествия
сегодня, 11:20
«РВК-Липецк» ищет место порыва канализационного коллектора у дома №6 на улице Ленинградской
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Ресурсная организация приняла меры для минимизации загрязнения двора многоэтажки.
Аварийная бригада компании «РВК-Липецк» начала раскапывать землю в месте порыва канализационного коллектора у дома №6а на улице Ленинградской. Специалисты приняли меры для минимизации излития стоков из коллектора. Как только аварийщики получат доступ к трубе диаметром 400 мм и оценят масштабы повреждения, ресурсная организация приступит к ремонту коллектора.
Напомним, что холодную воду у жителей поселка ЛТЗ отключили сегодня в 6 часов утра. Цистерны подвозят воду к домам по улицам Коммунистическая, 24, Зеленая, строение 13, Тюленина, 2, Волгоградская, 18б, Краснознаменная 27, а также по заявкам потребителей. На местах дежурят волонтеры, которые в случае необходимости помогают донести воду до квартир. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
Напомним, что холодную воду у жителей поселка ЛТЗ отключили сегодня в 6 часов утра. Цистерны подвозят воду к домам по улицам Коммунистическая, 24, Зеленая, строение 13, Тюленина, 2, Волгоградская, 18б, Краснознаменная 27, а также по заявкам потребителей. На местах дежурят волонтеры, которые в случае необходимости помогают донести воду до квартир. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048.
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Комментарии (11)
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Вова
Пипецк
Нет
Гость
Садовод
Гость.
Гость
Хорошая новость
по пояс знаю
Гость