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47 минут назад

128 человек погибли при землетрясении в Непале

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В результате землетрясения в Непале погибли по меньшей мере 128 человек, десятки получили ранения, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Ранее было известно о 54 жертвах. По словам властей, ожидается рост числа жертв, поскольку связь со многими местами потеряна.

Для помощи пострадавшим привлекли вертолеты и наземные войска. По данным агентства, силовики расчищали дороги и горные тропы, которые заблокировали оползни. Вертолеты доставили в больницы медицинских работников и лекарства.

Землетрясение произошло в ночь на 4 ноября на границе Индии и Непала. Немецкий исследовательский центр геонаук оценил магнитуду землетрясения в 6,2, глубину — в 10 км. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, глубину — 17 км. Индийский сейсмологический центр оценил магнитуду в 6,4.

Последнее крупное землетрясение (магнитудой 7,8) в Непале произошло в апреле 2015 года. Его жертвами стали свыше 8 тыс. человек, еще 17 тыс. получили ранения.
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