Происшествия

сегодня, 11:16

Ельчанин нашёл в магазине телефон, теперь ему грозит до 5 лет

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#Кража #мобильный телефон
Ельчанин нашёл в магазине телефон, теперь ему грозит до 5 лет

Недорогой мобильник сейчас способен сломать чью-то жизнь.

В Ельце 54-летняя местная жительница заявила о краже сотового телефона.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, дама написала заявление в полицию, указав, что мобильником пользовался её несовершеннолетний сын. В конце октября подросток пошёл в магазин и забыл трубку на кассе. Стоимость ущерба женщина оценила в 15 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские узнали, что мобильником завладел 35-летний местный житель.

- Подозреваемый, обнаружив в магазине на кассе чужой телефон, не сообщил о находке работникам магазина, а присвоил его себе. Сотовый телефон у него изъят, - отчитались в полиции.

Возможно, мужчина и не знал, что присвоение найденного сотового телефона, так же как чужой банковской карты или кошелька, теперь приравнивается к краже. Но незнание законом не освобождает от ответственности: против мужчины возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража» и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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#Кража #мобильный телефон

Комментарии (3)

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$$$

29 минут назад
А если б миллионы спер, то стал бы уважаемым человеком и руку бы жали . Условно бы дали и жил припеваючи!
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Лучше бы

сегодня, 11:34
не находил !
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Адвокат Черный

сегодня, 11:30
Это не кража это находка. Гражданские дела. Уголовка здесь не должна быть. Нужен хороший адвокат по уголовным делам Обращайтесь
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