53 минуты назад
Липецкая вечЁрка: криминальные курьеры, срок для «решалы» и как выселить проблемных соседей
Сегодня, 3 ноября, полицейские рассказали, что курьеры телефонных мошенников успевают поработать не больше недели, Дмитрия Осинина, который пытался выудить у генерального директора ЛТК «Свободный Сокол» 210 миллионов рублей, осудили на пять лет, и жильцы пятиэтажки на улице Михаила Светлова жалуются на асоциальных соседей.
Несмотря на то, что чуть ли не из каждого утюга рассказывают об этих схемах, призывая не верить на уговорам, мошенники продолжают одурачивать и доверчивых граждан, и, как ни странно, курьеров. Они успевают поработать на аферистов, в среднем, около недели, после чего их задерживают полицейские, а далее — суд. Один из курьеров, обманувший семерых пенсионеров более чем на миллион рублей, получил пять с половиной лет колонии общего режима.
— Нам обещали создать высокооплачиваемые рабочие места, — съязвил Партработник.
— Статистика раскрываемости 70-90%. А толку что? Хоть рубль из похищенного нашли? — заметил Да уж.
Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Осинину — одному из двух фигурантов уголовного дела о попытке обмана гендиректора ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол».
По версии следствия, летом 2019 года Дмитрий Осинин вместе с Сасуном Алексаняном запросил у гендиректора ЛТК Игоря Ефремова 210 миллиолнов рублей наличными и активы трубной компании на 41 миллион рублей за освобождение от уголовной ответственности по делу о хищении электроэнергии на 415 миллионов рублей, пригрозив появлением новых уголовных дел. Бизнесмен денег не дал и обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.
Сообщников объявили в розыск. Сасуна Алексаняна задержали в конце 2019 года, а Дмитрий Осинин осенью 2021 года был выдан России Хорватией по процедуре экстрадиции.
По статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» Дмитрия Осинина осудили на пять лет колонии общего режима и полмиллиона рублей штрафа. Осужденный своей вины не признал и заявил, что намерен обжаловать приговор.
Эта история стала причиной заката карьеры прокурора области Константина Кожевникова.
Менее громкое, но неожиданное дело передано в липецкий суд. Липчанку обвиняют в грабеже с применением насилия. Она ударила незнакомого мужчину и сняла с него цепочку и обручальное кольцо.
— Вот это женщина, мне б такую! — написал СССР.
— Бой-баба, прям, — добавил КузмичЬ.
Не может полиция, не могут депутаты, не могут чиновники и органы соцзащиты ничего поделать с жильцами нехорошей квартиры в доме на улице Михаила Светлова. Пожилая мать с дочерью живут в антисанитарных условиях, доставляя массу неудобств соседям. Наверняка, некоторые из читающих эти строки сталкивались с подобной ситуацией.
Дочь с матерью, которая состоит на психиатрическом учете, живут в муниципальной квартире, за коммуналку не платят (у них отключили свет, воду и газ). Из-за диагноза старшей женщины выселить их нельзя. Большинство комментаторов встали на сторону женщин. Правда, свою помощь никто не предложил.
— Как жаль семью! Им надо помогать, оплатить долги по ЖКХ, включить свет, газ, воду, оформить инвалидность матери, и дочери. Платить дочери за уход и присмотр за мамой. Приносить продукты, моющие средства, одежду.лекарства, — написали Жители.
— Заметьте, повторюсь. Это дело её дочери, которой 35 лет, сидит дома при свечах, ни где не работая. Дочь, если ей это было нужно, сама ходила в поликлиники и добивалась пересмотра диагноза. Ещё надо узнать, почему соцработники перестали ходить. А так, пусть выселяются из квартиры, если не могут содержать её и переезжают туда, от куда приехали в эту квартиру. В 35 лет деваха обязана работать, а не на пенсию больной матери сидеть, — мнение Нн.
И снова в выходные погода портится. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается небольшой дождь. А температура не превысит +11 градусов.
И обратите внимание, улицу Ивана Франко перекроют до устранения замечаний ГИБДД, Изменится схема четырех автобусных маршрутов.
Электорат
Мартовский кот
А как выселить!.