Общество

53 минуты назад

Липецкая вечЁрка: криминальные курьеры, срок для «решалы» и как выселить проблемных соседей

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#вечЁрка #мошенничество #антисанитария
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Сегодня, 3 ноября, полицейские рассказали, что курьеры телефонных мошенников успевают поработать не больше недели, Дмитрия Осинина, который пытался выудить у генерального директора ЛТК «Свободный Сокол» 210 миллионов рублей, осудили на пять лет, и жильцы пятиэтажки на улице Михаила Светлова жалуются на асоциальных соседей.

Полицейские задержали 76 курьеров телефонных мошенников, которые разводили липчан по схеме: «Ваш родственник попал в беду». Такова статистика за девять месяцев.

Несмотря на то, что чуть ли не из каждого утюга рассказывают об этих схемах, призывая не верить на уговорам, мошенники продолжают одурачивать и доверчивых граждан, и, как ни странно, курьеров. Они  успевают поработать на аферистов, в среднем, около недели, после чего их задерживают полицейские, а далее — суд. Один из курьеров, обманувший семерых пенсионеров более чем на миллион рублей, получил пять с половиной лет колонии общего режима. 

 — Нам обещали создать высокооплачиваемые рабочие места, — съязвил Партработник.

 — Статистика раскрываемости 70-90%. А толку что? Хоть рубль из похищенного нашли? — заметил Да уж.

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор Дмитрию Осинину — одному из двух фигурантов уголовного дела о попытке обмана гендиректора ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол».

По версии следствия, летом 2019 года Дмитрий Осинин вместе с Сасуном Алексаняном запросил у гендиректора ЛТК Игоря Ефремова 210 миллиолнов рублей наличными и активы трубной компании на 41 миллион рублей за освобождение от уголовной ответственности по делу о хищении электроэнергии на 415 миллионов рублей, пригрозив появлением новых уголовных дел. Бизнесмен денег не дал и обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве.

Сообщников объявили в розыск. Сасуна Алексаняна задержали в конце 2019 года, а Дмитрий Осинин осенью 2021 года был выдан России Хорватией по процедуре экстрадиции.

По статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» Дмитрия Осинина осудили на пять лет колонии общего режима и полмиллиона рублей штрафа. Осужденный своей вины не признал и заявил, что намерен обжаловать приговор.

Эта история стала причиной заката карьеры прокурора области Константина Кожевникова.

Менее громкое, но неожиданное дело передано в липецкий суд. Липчанку обвиняют в грабеже с применением насилия. Она ударила незнакомого мужчину и  сняла с него  цепочку и обручальное кольцо.

 — Вот это женщина, мне б такую! — написал СССР.

 — Бой-баба, прям, — добавил КузмичЬ.

Не может полиция, не могут депутаты, не могут чиновники и органы соцзащиты ничего поделать с жильцами нехорошей квартиры в доме на улице Михаила Светлова. Пожилая мать с дочерью живут в антисанитарных условиях, доставляя массу неудобств соседям. Наверняка, некоторые из читающих эти строки сталкивались с подобной ситуацией.

Дочь с матерью, которая состоит на психиатрическом учете, живут в муниципальной квартире, за коммуналку не платят (у них отключили свет, воду и газ). Из-за диагноза старшей женщины выселить их нельзя. Большинство комментаторов встали на сторону женщин. Правда, свою помощь никто не предложил.

 — Как жаль семью! Им надо помогать, оплатить долги по ЖКХ, включить свет, газ, воду, оформить инвалидность матери, и дочери. Платить дочери за уход и присмотр за мамой. Приносить продукты, моющие средства, одежду.лекарства, — написали Жители. 

—  Заметьте, повторюсь. Это дело её дочери, которой 35 лет, сидит дома при свечах, ни где не работая. Дочь, если ей это было нужно, сама ходила в поликлиники и добивалась пересмотра диагноза. Ещё надо узнать, почему соцработники перестали ходить. А так, пусть выселяются из квартиры, если не могут содержать её и переезжают туда, от куда приехали в эту квартиру. В 35 лет деваха обязана работать, а не на пенсию больной матери сидеть, — мнение Нн.

И снова в выходные погода портится. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке ожидается небольшой дождь. А температура не превысит +11 градусов.

И обратите внимание, улицу Ивана Франко перекроют до устранения замечаний ГИБДД, Изменится схема четырех автобусных маршрутов
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#вечЁрка #мошенничество #антисанитария
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Комментарии (3)

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Электорат

5 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
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Мартовский кот

7 минут назад
Март это месяц, когда всё меняется к лучшему.
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А как выселить!.

46 минут назад
В столовую «хуторок» на ЖД вокзале???!.
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
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