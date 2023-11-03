Липецкая вечЁрка: криминальные курьеры, срок для «решалы» и как выселить проблемных соседей

Сегодня, 3 ноября, полицейские рассказали, что курьеры телефонных мошенников успевают поработать не больше недели, Дмитрия Осинина, который пытался выудить у генерального директора ЛТК «Свободный Сокол» 210 миллионов рублей, осудили на пять лет, и жильцы пятиэтажки на улице Михаила Светлова жалуются на асоциальных соседей.

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