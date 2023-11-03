Льда еще нет, но выходить на него уже нельзя

С 1 ноября до апреля следующего года выход и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов Липецка запрещён. Соответствующее постановление принято администрацией города.

«Несмотря на тёплый ноябрь, городские власти заранее принимают меры для обеспечения безопасности липчан. В документе определён перечень мест, опасных при ледоставе из одиннадцати пунктов. Прежде всего, это районы автомобильных и железнодорожного мостов через реку Воронеж, места впадения малых рек и ручьёв в её основное русло, территория возле очистных сооружений, Силикатные озёра, пруд на Опытной станции», — соощает пресс-служба мэрии.



Постановлением муниципальным управлениям главного смотрителя и по делам ГО и ЧС предписана установка предупреждающих знаков в местах возможного массового выхода людей на лёд и ведущих к ним подъездных путях. МАУК «Культурные пространства Липецка» установить такие предупреждения на Центральном пляже.





