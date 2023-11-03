16 минут назад
Льда еще нет, но выходить на него уже нельзя
С 1 ноября до апреля следующего года выход и выезд транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов Липецка запрещён. Соответствующее постановление принято администрацией города.
Постановлением муниципальным управлениям главного смотрителя и по делам ГО и ЧС предписана установка предупреждающих знаков в местах возможного массового выхода людей на лёд и ведущих к ним подъездных путях. МАУК «Культурные пространства Липецка» установить такие предупреждения на Центральном пляже.