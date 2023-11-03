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2 минуты назад

В Минфине сообщили о сокращении объёма ФНБ за месяц на 107 млрд рублей

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#экономика #объем ФНБ

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился за месяц на 107 млрд рублей.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 541,2 млрд рублей (эквивалент $145,224 млрд), или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год, - говорится в Telegram-канале Минфина РФ.

По итогам октября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 107,106 миллиарда рублей, хотя в долларовом выражении вырос на 5,119 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 ноября объем фонда составил 13,541 триллиона рублей, из них ликвидные активы (средства на банковских счетах в Банке России) — 6,938 триллиона. Отчет о результатах размещения ФНБ опубликован на сайте Минфина.

В сравнении с прошлым месяцем объем рублей в структуре ФНБ на счетах Центробанка упал на треть — с 395,9 миллиона до 261,8 миллиона, а объем евро сократился с 4,07 миллиарда до 3,67 миллиарда. Вложения в золоте и юанях не изменились — 508,2 тонны и 279,7 миллиарда соответственно.

Таким образом, рост ФНБ в долларовом выражении наблюдается за счет укрепления курса рубля в последний месяц, а если рассматривать отдельно активы в иностранной валюте, то сокращение продолжается.

Год назад на счетах ФНБ в Банке России лежало 45 миллиардов евро, почти пять миллиардов фунтов стерлингов, 693 миллиарда японских иен, 309 миллиардов юаней, 526,7 миллиона рублей и 554,9 тонны золота.
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#экономика #объем ФНБ

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