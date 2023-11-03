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45 минут назад

В Белгородской области при обстреле Шебекина пострадали 3 человека

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#Белгород #атака #обстрел #Шебекино

Двоих доставили в горбольницу Белгорода, у них осколочные ранения ног.

Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ, - сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

Он уточнил, что один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия.

По предварительной информации, есть трое пострадавших. По его словам, у двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей. Они были госпитализированы в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще одному пострадавшему госпитализация не потребовалась - рану обработали на месте.

Повреждения в настоящий момент зафиксированы в одном из технических помещений. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Обследование территории продолжается, - говорится в сообщении.

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#Белгород #атака #обстрел #Шебекино

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