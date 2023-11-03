В мире

48 минут назад

В аэропорту Бразилии самолет сломал шасси при посадке и упал на нос

11
#самолет #посадка

Самолет сломал шасси при посадке и упал на нос в аэропорту Бразилии.

Иностранный самолет сломал шасси при посадке и на время заблокировал работу аэропорта Конгоньяс в Сан-Паулу, Бразилия, - пишет Lenta.ru со ссылкой на портал Aeroin.

Непредвиденная ситуация произошла вечером 1 ноября. Самолет авиакомпании Abelha Táxi Aéreo выполнял медицинский рейс и перевозил пациента, при приземлении у него сломалась передняя стойка шасси.

Происшествие попало на видео, на котором заметно, что лайнер упал на нос. В результате инцидента никто не пострадал, пациента благополучно сняли с борта и передали медикам, которые ждали в машине скорой помощи.

Из-за поломки работа авиагавани нарушилась. Одному лайнеру, который в момент происшествия готовился к посадке, пришлось зайти на второй круг, а другому воздушному судну — отложить взлет. Аэровокзал восстановил отправку и прием рейсов примерно через два часа.
11
#самолет #посадка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

На юге Европы и в США произошла крупнейшая местная вспышка лихорадки Денге
#лихорадка Денге #вспышка
На юге Европы и в США произошла крупнейшая местная вспышка лихорадки Денге

сегодня, 14:21

В мире
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2
#землетрясение #Греция
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

сегодня, 13:30

В мире
В Турции появились терминалы для оплаты российской картой «Мир»
#Турция #платежи
В Турции появились терминалы для оплаты российской картой «Мир»

вчера, 15:13

В мире
Безвизовый режим для россиян продолжительностью 90 дней вступил в силу в Таиланде
#Таиланд #туризм #виза
Безвизовый режим для россиян продолжительностью 90 дней вступил в силу в Таиланде

01.11.2023 13:11

В мире
Большинство детских антибиотиков потеряли свою эффективность на 50%
#здоровье #антибиотики #дети
Большинство детских антибиотиков потеряли свою эффективность на 50%

01.11.2023 12:33

В мире
ХАМАС опубликовал списки иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа
#ХАМАС #сектор Газа #Израиль
ХАМАС опубликовал списки иностранцев, которым разрешено покинуть сектор Газа

01.11.2023 09:58

В мире