На юге Европы и в США произошла крупнейшая местная вспышка лихорадки Денге

После укуса инкубационный период длится от трех дней до двух недель. Повторное заражение повышает риск более тяжелого течения, при котором пациента лечат уже в стационаре.





В Италии, Франции, Испании - вспышка лихорадки денге. Инфекция, изначально распространенная в тропическом поясе Азии и Африки, "прилетела" на Европейский континент вместе с расширением ареала обитания комаров рода Aedes, которые, помимо вируса Денге, переносят также возбудителей лихорадки Зика, чикунгуньи и другие опасные инфекции, - сообщает журнал.



На конец октября в Европе подтверждено 105 случаев местного заражения вирусом денге, из них 66 — в Италии, 36 — во Франции и три — в Испании, - пишет журнал со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями.



Лихорадку денге вызывает одноименный РНК-содержащий вирус из рода флавивирусов. Известны четыре его серотипа, заражающие людей. Самые опасные — первый и третий, которые при первичном инфицировании вызывают более тяжелую форму лихорадки вплоть до геморрагического шока.



Распространяют вирус комары. После укуса инкубационный период длится от трех дней до двух недель. У одних заболевание протекает бессимптомно, поэтому люди не обращаются к врачу. У других повышается температура, возникают головные боли, озноб, тошнота, сыпь.



Эпидемиолог из Цюрихского университета Патрисия Шлагенхауф заявила, что сложившая эпидемическая обстановка заслуживает большого внимания. Так, по состоянию на 27 октября, во Франции выявили 1 414 завозных случаях Денге. Уточняется, что в 65% случаев люди прибыли с Мартиники и Гваделупы.



Шлагенхауф отметила, что комары прекрасно себя чувствуют при температуре от 15°C до 35°C и могут размножаться в небольших количествах стоячей воды. По её словам, для размножения особей достаточно иметь контейнер с водой под комнатными растениями.



Учёные бьют тревогу, та как, по их данным, к 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. В основе исследований лежит скорость распространения "переносчиков" по планете.



В Аргентине в апреле с начала года зарегистрировали свыше 40 тысяч случаев заражения лихорадкой Денге. При этом в 37 914 случаях заражение произошло на территории страны.



К счастью, лихорадка денге не передается от человека к человеку (воздушно-капельным путем). Поэтому для того, чтобы денге стала эндемичной в Европе, вирус должен закрепиться в местной популяции комаров.



Потенциальная угроза распространения комаров рода Aedes есть и в России - в наиболее теплых регионах, на побережье Черного моря, в Краснодарском крае, а также в Крыму.



На это указывают исследования, проведенные учеными Медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского. Особи опасных видов, например, ученые обнаруживали в Сочи.



Но низкие зимние температуры и более сухой климат по сравнению с тропическими регионами, препятствует закреплению этих видов комаров на российской территории.



"В условиях изменения климатических условий и глобального потепления возможно формирование местных очагов инфекций, которые не являются эндемичными для регионов, где они возникают. Но, на мой взгляд, инфекция не может развиваться длительно, и эти очаги не могу стать постоянными, потому что переносчики приспосабливались многие сотни и тысячи лет к развитию именно в конкретных климатических условиях. Временные ситуации в более тёплые периоды года возможны, при завозе и климатических предпосылках временные очаги создаются, но, повторюсь, такие очаги не могут носить длительный, тем более постоянный характер. Поэтому я думаю, что существенной угрозы это не представляет", - заявила инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Татьяна Когут.

Лихорадка Денге распространилась на юге Европы, в частности в Италии и Франции, а также в США из-за глобального потепления, - пишет "Российская газета" со ссылкой на журнал Nature.В Италии, Франции, Испании - вспышка лихорадки денге. Инфекция, изначально распространенная в тропическом поясе Азии и Африки, "прилетела" на Европейский континент вместе с расширением ареала обитания комаров рода Aedes, которые, помимо вируса Денге, переносят также возбудителей лихорадки Зика, чикунгуньи и другие опасные инфекции, - сообщает журнал.На конец октября в Европе подтверждено 105 случаев местного заражения вирусом денге, из них 66 — в Италии, 36 — во Франции и три — в Испании, - пишет журнал со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю за заболеваниями.Лихорадку денге вызывает одноименный РНК-содержащий вирус из рода флавивирусов. Известны четыре его серотипа, заражающие людей. Самые опасные — первый и третий, которые при первичном инфицировании вызывают более тяжелую форму лихорадки вплоть до геморрагического шока.Распространяют вирус комары. После укуса инкубационный период длится от трех дней до двух недель. У одних заболевание протекает бессимптомно, поэтому люди не обращаются к врачу. У других повышается температура, возникают головные боли, озноб, тошнота, сыпь.Эпидемиолог из Цюрихского университета Патрисия Шлагенхауф заявила, что сложившая эпидемическая обстановка заслуживает большого внимания. Так, по состоянию на 27 октября, во Франции выявили 1 414 завозных случаях Денге. Уточняется, что в 65% случаев люди прибыли с Мартиники и Гваделупы.Шлагенхауф отметила, что комары прекрасно себя чувствуют при температуре от 15°C до 35°C и могут размножаться в небольших количествах стоячей воды. По её словам, для размножения особей достаточно иметь контейнер с водой под комнатными растениями.Учёные бьют тревогу, та как, по их данным, к 2050 году половина населения Земли будет вынуждена сосуществовать с желтолихорадочными и азиатскими тигровыми комарами. В основе исследований лежит скорость распространения "переносчиков" по планете.В Аргентине в апреле с начала года зарегистрировали свыше 40 тысяч случаев заражения лихорадкой Денге. При этом в 37 914 случаях заражение произошло на территории страны.К счастью, лихорадка денге не передается от человека к человеку (воздушно-капельным путем). Поэтому для того, чтобы денге стала эндемичной в Европе, вирус должен закрепиться в местной популяции комаров.Потенциальная угроза распространения комаров рода Aedes есть и в России - в наиболее теплых регионах, на побережье Черного моря, в Краснодарском крае, а также в Крыму.На это указывают исследования, проведенные учеными Медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета имени Вернадского. Особи опасных видов, например, ученые обнаруживали в Сочи.Но низкие зимние температуры и более сухой климат по сравнению с тропическими регионами, препятствует закреплению этих видов комаров на российской территории."В условиях изменения климатических условий и глобального потепления возможно формирование местных очагов инфекций, которые не являются эндемичными для регионов, где они возникают. Но, на мой взгляд, инфекция не может развиваться длительно, и эти очаги не могу стать постоянными, потому что переносчики приспосабливались многие сотни и тысячи лет к развитию именно в конкретных климатических условиях. Временные ситуации в более тёплые периоды года возможны, при завозе и климатических предпосылках временные очаги создаются, но, повторюсь, такие очаги не могут носить длительный, тем более постоянный характер. Поэтому я думаю, что существенной угрозы это не представляет", - заявила инфекционист телемедицинского сервиса "Доктис" Татьяна Когут.