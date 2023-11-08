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Где в Липецке купить качественные и недорогие сладкие новогодние подарки
До Нового года осталось не так уж много времени, а значит - пора задуматься о подарках. Выбрав их заранее, вы сможете избежать обычной предпраздничной суеты, а главное — лишних трат. Выгодно закупить сладкие подарки для школ, детских садов, больших и маленьких коллективов в Липецке можно в магазинах торговой сети ПОБЕДА.
К новогодним праздникам торговая сеть приготовила широкую линейку сладких подарков, которые понравятся и детям, и родителям. Яркая картонная упаковка с любимыми детскими героями привлекает внимание и вызывает положительные эмоции. Оформление разное: есть персонажи, которые заинтересует малышей, есть и те, которые понравятся ребятам постарше. Внутри — сладкий подарок: шоколадные конфеты, карамель и жевательный мармелад. Особое внимание в магазинах ПОБЕДА всегда уделяют качеству и свежести продуктов.
Выбор большой: новогодние подарки отличаются не только дизайном упаковки, но и весом. Покупатель может ознакомиться с подробным составом, вплоть до того, сколько конфет каждой марки находится в коробке.
Небольшой сундучок с наполнением весом 300 граммов станет приятным сувениром для ребенка. Коробка со сладостями весом 800 граммов — во всех смыслах весомым подарком. Стоимость новогодних комплектов — от 129 рублей 90 копеек.
Такие сладкие подарки подойдут для разных случаев: утренников в детском саду, школьных новогодних праздников или корпоративных елок, а также сладких презентов для детей сотрудников предприятий.
ПОБЕДА – это российская сеть дискаунтеров с широким ассортиментом и ценами ниже рыночных. Формат таких магазинов давно полюбился бережливым покупателям, которые привыкли к разумным приобретениям.
В магазинах представлены продукты, бытовая химия и товары для дома. Сеть работает с федеральными и местными производителями напрямую, минуя цепочку дилеров, что позволяет избежать дополнительной наценки. Выкладка товаров в зале самая простая, это также дает экономию. В ПОБЕДЕ понимают: для покупателей важен не внешний лоск, а качество продукции. Сюда приезжают те, кто умеет экономить и любит честные цены.
Юридические лица имеют возможность приобрести нужные товары в сети магазинов ПОБЕДА и по оптовым прайсам. Такой возможностью пользуются как индивидуальные предприниматели, так и крупные компании, делая закупки в офис или на предприятие. Подробную информацию по этому вопросу можно посмотреть на сайте магазинпобеда.рф в разделе «Оптовым покупателям».
Адреса магазинов ПОБЕДА в Липецкой области:
Липецк, ул. Водопьянова, 17а, ул. Космонавтов, 37б, ул. Неделина, 24, ул. Космонавтов, 24, ул. Космонавтов, 43, ул. Гагарина, 97, Ленинградская, 8
Данков, ул. Чапаева, д.15/1
Долгоруково, ул. Ленина, 33
Елец, ул. Костенко, 67з
Лебедянь, ул. Интернациональная, 15
Лев Толстой, ул. Пионерская, 1
Становое, ул. Московская, 62
Тербуны, ул. Октябрьская, 73
Усмань, ул. Исполатова, 1
Хлевное, ул. Дорожная, 1Д
Чаплыгин, ул. Московская, 15А