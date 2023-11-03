Общество

11 минут назад

Улицу Франко перекроют до устранения замечаний ГИБДД

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#общественный транспорт
Улицу Франко перекроют до устранения замечаний ГИБДД

Изменятся четыре автобусных маршрута.

Во время проверки улицы Франко представители ГИБДД выявили несоответствие дорожных условий требованиям безопасности. В связи с этим движение по улице перекрыто до устранения подрядчиком всех недостатков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

С 3 ноября до завершения работ конечной автобусов маршрутов 302, 33а, 346 будет остановка «Площадь Горскова». Автобусов маршрута №2 – в прямом и обратном направлении будут двигаться по схеме: «улица Доменщиков – улица Пожарского – улица Баумана – далее по маршруту», при этом на улица Пожарского предусмотрены временные остановки: у домов №23, 74 (посадка-высадка по требованию) и на перекрестке с улицей Бородинской.

68
#общественный транспорт

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