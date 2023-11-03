У забытого подростком на кассе телефона быстро нашелся новый хозяин

В краже подозревают 35-летнего мужчину.

27 октября в Ельце в полицию обратилась 54-летняя женщина с заявлением о краже сотового телефона за 15 000 рублей. Как сообщает ОМВД России по Ельцу, телефоном пользовался несовершеннолетний сын женщины, который 26 октября забыл его на кассе в магазине. И у телефона тут нашелся новый хозяин: по версии следствия, 35-летний ельчанин, обнаружив чужой телефон, не сообщил об этом работникам магазина, а присвоил его себе.



Сотовый телефон у мужчины изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.