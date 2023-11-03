Происшествия

20 минут назад

У забытого подростком на кассе телефона быстро нашелся новый хозяин

155
#кража
У забытого подростком на кассе телефона быстро нашелся новый хозяин

В краже подозревают 35-летнего мужчину.

27 октября в Ельце в полицию обратилась 54-летняя женщина с заявлением о краже сотового телефона за 15 000 рублей. Как сообщает ОМВД России по Ельцу, телефоном пользовался несовершеннолетний сын женщины, который 26 октября забыл его на кассе в магазине. И у телефона тут нашелся новый хозяин: по версии следствия, 35-летний ельчанин, обнаружив чужой телефон, не сообщил об этом работникам магазина, а присвоил его себе.

Сотовый телефон у мужчины изъят. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы.
155
#кража

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

«Это тебе за Сашу»: 38-летнюю липчанку обвиняют в грабеже с избиением мужчины
#грабеж
5
«Это тебе за Сашу»: 38-летнюю липчанку обвиняют в грабеже с избиением мужчины

50 минут назад

Происшествия
Сиделка обокрала свою престарелую подопечную
#кража
1
Сиделка обокрала свою престарелую подопечную

55 минут назад

Происшествия
«Киа» врезалась в автобус на перекрестке улиц Советской и Пушкина
#ДТП #автобус
9
«Киа» врезалась в автобус на перекрестке улиц Советской и Пушкина

сегодня, 10:42

Происшествия
19-летняя девушка погибла в аварии на дороге Липецк-Хлевное
#авария #ДТП
8
19-летняя девушка погибла в аварии на дороге Липецк-Хлевное

сегодня, 10:17

Происшествия
76 курьеров телефонных мошенников задержали липецкие полицейские
#мошенники
19
76 курьеров телефонных мошенников задержали липецкие полицейские

сегодня, 09:48

Происшествия
30 покупателей товаров «Икея» в суде требуют вернуть им деньги
#торговля
30 покупателей товаров «Икея» в суде требуют вернуть им деньги

вчера, 16:04

Происшествия