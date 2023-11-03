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2 минуты назад

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,2

#землетрясение #Греция

На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали на материковой части Греции, - передает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 77 км к северо-западу от города Перистерион, где проживают 139 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 2 км.

Геодинамический институт Афин сообщил, что эпицентр подземного толчка с магнитудой 5,2 располагался в 6 километрах восточнее населенного пункта Прокопи на острове Эвбея, в 85 км к северу от Афин. Очаг залегал на глубине 14,2 км. Через семь минут в том же эпицентре произошло землетрясение магнитудой 3,7, очаг находился на глубине 5 км.

Уточняется, что толчки ощущались в центральной области Аттика, включая столицу Афины. О пострадавших не сообщалось.

По словам губернатора региона Центральная Греция Фаниса Спаноса, подземные толчки привели к небольшому ущербу. "В ряде магазинов упали полки с товарами, на дорогах вблизи эпицентра были небольшие оползни. По этой причине закрыта для движения транспорта дорога в районе Какия-Скала", - заявил он.

Подземные толчки, имевшие место на Эвбее, не внушают особых опасений греческим сейсмологам. "Землетрясение произошло в горной местности, оно не вызывает беспокойства", - заявил газете "Прото тема" сейсмолог Костас Папазахос. "Пока рано говорить, могут быть более сильные афтершоки", - считает сейсмолог Герасимос Пападопулос. "В истории данного региона не было очень сильных землетрясений, но бывают сейсмические сюрпризы, поэтому необходимы мониторинг и оценка", - заключил Пападопулос.
#землетрясение #Греция

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