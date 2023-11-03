сегодня, 10:45
Российские производители электроники не могут получить кредит по льготной ставке
С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники (базовые станции, смартфоны, системы хранения данных) утратили возможность получить кредит по льготной ставке.
Крупные производители электроники сообщили, что перешли на рыночные ставки (15–20% годовых) по кредитам в рамках постановления правительства №407. По их словам, это произошло с 1 ноября 2023 года. В банках аргументируют повышение ставки исчерпанием средств на субсидирование для закупок электронной компонентой базы (ЭКБ), - говорят источники издания.
До этого они, в соответствии с постановлением правительства №407 от марта 2022 года, могли получать деньги на закупки электронной компонентой базы (ЭКБ) по ставке 1-5%.
В Минцифры объяснили, что уже направили запрос на дополнительное финансирование из программы "развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Также прорабатывается вопрос распространения программы на 2024 год.
Вместе с тем один из собеседников издания указал, что льготную ставку, скорее всего, увеличат вместе с ключевой, а значит, компании будут реже брать кредиты. Соответственно развитие российской электроники замедлится, - резюмировал он.
коля