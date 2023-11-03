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Российские производители электроники не могут получить кредит по льготной ставке

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#экономика #электроника #льготный кредит

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники (базовые станции, смартфоны, системы хранения данных) утратили возможность получить кредит по льготной ставке.

Крупные российские разработчики базовых станций, смартфонов, систем хранения данных и другого оборудования заявили, что банки перестали выдавать льготные кредиты на закупку компонентов в рамках постановления Минцифры и вернули ставки на рыночные показатели в 15–20%. Они связывают это с исчерпанием средств на субсидирование. Минцифры в связи с повышением ключевой ставки ЦБ уже запросило у правительства дополнительное финансирование, - пишет "Ъ".

Крупные производители электроники сообщили, что перешли на рыночные ставки (15–20% годовых) по кредитам в рамках постановления правительства №407. По их словам, это произошло с 1 ноября 2023 года. В банках аргументируют повышение ставки исчерпанием средств на субсидирование для закупок электронной компонентой базы (ЭКБ), - говорят источники издания.

До этого они, в соответствии с постановлением правительства №407 от марта 2022 года, могли получать деньги на закупки электронной компонентой базы (ЭКБ) по ставке 1-5%.

В Минцифры объяснили, что уже направили запрос на дополнительное финансирование из программы "развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Также прорабатывается вопрос распространения программы на 2024 год.

Вместе с тем один из собеседников издания указал, что льготную ставку, скорее всего, увеличат вместе с ключевой, а значит, компании будут реже брать кредиты. Соответственно развитие российской электроники замедлится, - резюмировал он.
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#экономика #электроника #льготный кредит

Комментарии (1)

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коля

36 минут назад
у кого нибуть в доме есть наша электронника .у меня игра есть волк и яйца .
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