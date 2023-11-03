В «Пятёрочке» появились чёрные ценники – сеть запустила невероятно выгодную акцию

В популярных магазинах началась «ВсёЧёрная Пятница».

Товары со скидками и розыгрыш баллов Х5 Клуба ждут посетителей торговой сети «Пятёрочка» с 31 октября до 13 ноября 2023 года.

Популярная сеть магазинов объявила акцию «ВсёЧёрная Пятница», она позволит гостям магазинов серьёзно сэкономить на покупках. Липчане смогут приобрести с выгодой товары самых разных категорий: от мясных изделий и пельменей до кофе, чая и кондитерских изделий. При наличии карты лояльности Х5 Клуба гости магазина смогут совершать покупки со скидками от 50% или приобрести два товара по цене одного.

Как найти товары со столь привлекательными условиями? Всё просто: они выделены специальными чёрными ценниками, перепутать которые с обычными просто невозможно. Ищите чёрные ценники во всех «Пятёрочках» и сберегайте половину семейного бюджета!

Кроме того, каждый покупатель получит возможность принять участие в розыгрыше баллов на карту X5 Клуба. Для этого необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или заказать продукты через мобильное приложение Пятёрочка Доставка (6+) и зарегистрировать чек на сайте https://actions.5ka.ru/ag , где можно узнать все условия акции. После этого останется только дождаться сообщения о своей победе.



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