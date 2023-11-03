Сегодня в Липецке: Ночь искусств, концерты и как ноябрьские праздники отразятся на зарплате

Липчан ждут первые концерты ко Дню народного единства, добрый спектакль и лекция про автора «Чёрного квадрата»

Дожди уменьшатся

В Липецке заметно похолодает. Столик термометра опустится до 6-8 градусов, зато днём будет преимущественно без осадков.







Отключения воды

С 9:00 и до окончания ремонтных работ отключат воду на улице Вермишева, 9 и на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95.







Основная волна отключений начнётся в 10:00, когда «пересохнут» краны на улицах 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 19а, 21; Индустриальной, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 23, 25, 41, 42, 44; Интернациональной, 38, 40; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; на проспекте Победы, 1, 73, 75, 77, 79, 87, 85, а также в частном секторе улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачева, Совхозной, , Станционной. Трубной.

Отключения света

С 9:00 до 17:00 останутся без электричества потребители на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5; Ангарской, 59; Жуковского, 4; Зоологической, 38; Коммунистической, 11, 12, 13, 14; Краснозаводдской, 5, 6, 7; Липовской, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8, 12, 12а; О.Кошевого, 83, 85, 87, 89; Полярной, 19; Садовой, 51; Спартака, 3, 5; Юношеской, 50; на проезде Ильича, 1.





В это же время обесточат улицы Вавилова, Катукова, Кривенкова, Механизаторов, Новокарьерную, Партизанская, Шевченко, Елецкое шоссе, проезд Шишкина, садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».

Пробки

С раннего утра серьёзный затор образовался на кольце Трубного: по улице Циолковского в сторону аэропорта и по Товарному проезду в сторону центра проехать очень проблематично. Как и по улице Гагарина в сторону железнодорожного вокзала. Пятница – самый сложный день для дорожного движения. В Липецке по пятницам пробка на пробке и пробкой погоняет. Выход только один: внимательнее изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения перед выездом и стараться проскочить пока ситуация на дорогах не поменялась. А меняться она сегодня будет чаще обычного.



