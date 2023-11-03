Сегодня в Липецке: Ночь искусств, концерты и как ноябрьские праздники отразятся на зарплате

Липчан ждут первые концерты ко Дню народного единства, добрый спектакль и лекция про автора «Чёрного квадрата»
Дожди уменьшатся
В Липецке заметно похолодает. Столик термометра опустится до 6-8 градусов, зато днём будет преимущественно без осадков.
Отключения воды
С 9:00 и до окончания ремонтных работ отключат воду на улице Вермишева, 9 и на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95.
Основная волна отключений начнётся в 10:00, когда «пересохнут» краны на улицах 40 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 19а, 21; Индустриальной, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 23, 25, 41, 42, 44; Интернациональной, 38, 40; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; на проспекте Победы, 1, 73, 75, 77, 79, 87, 85, а также в частном секторе улиц Гусева, Железнякова, Лебедянской, Одесской, Пугачева, Совхозной, , Станционной. Трубной.
Отключения света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества потребители на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5; Ангарской, 59; Жуковского, 4; Зоологической, 38; Коммунистической, 11, 12, 13, 14; Краснозаводдской, 5, 6, 7; Липовской, 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8, 12, 12а; О.Кошевого, 83, 85, 87, 89; Полярной, 19; Садовой, 51; Спартака, 3, 5; Юношеской, 50; на проезде Ильича, 1.
В это же время обесточат улицы Вавилова, Катукова, Кривенкова, Механизаторов, Новокарьерную, Партизанская, Шевченко, Елецкое шоссе, проезд Шишкина, садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».
Пробки
С раннего утра серьёзный затор образовался на кольце Трубного: по улице Циолковского в сторону аэропорта и по Товарному проезду в сторону центра проехать очень проблематично. Как и по улице Гагарина в сторону железнодорожного вокзала. Пятница – самый сложный день для дорожного движения. В Липецке по пятницам пробка на пробке и пробкой погоняет. Выход только один: внимательнее изучать «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения перед выездом и стараться проскочить пока ситуация на дорогах не поменялась. А меняться она сегодня будет чаще обычного.
Ночь искусств (6+)
Основные мероприятия «Ночи искусств» состоятся завтра, но кое-где публику ждут уже сегодня. Например, в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57).
С 15:30 здесь начнутся выступления воспитанников детской музыкальной школы №8 Липецка, театрализованная экскурсия по музею и мастер классы. Желающие смогут вечером остаться на спектакль (см. анонс ниже).
В 17:00 в Историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) начнутся выставка, костюмов, дефиле, весёлые конкурсы.
С 16:00 и в областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) пройдёт праздничная программа для самых маленьких: творческие мастер-классы, игротека, квест-комнаты.
И снова Ёжик (0+)
Любопытный спектакль пройдёт сегодня в «Городской управе»– «Простыми словами и красками».
Зрители увидят полюбившихся героев детства – Ёжика, Медвежонка и других, переживут ещё раз известные сказочные истории по книгам по книгам Сергея Козлова в сочетании с песочной анимацией и музыкальной перкуссией. Спектакль ставит «Театр маленьких марионеток» и режиссёр Иван Карпов.
Фото vk.com/teatrpodderevom
Вход свободный, но желательна предварительная запись по телефону (4742) 28-68-10.
Ко Дню народного единства (12+)
Сегодня во многих дворцах культуры Липецка состоятся концерты, посвященный празднику. Так, в городском Дворце культуры (ул. Коммунистическая, 20) местные артисты поднимутся на сцену уже в 12:00.
В 16:00 состоится концертная программа «Мы – дети России» в городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3), а в 18:00 зрителей ждут в ДК «Рудничный» (ул. Ударников, 13), ДК «Студёновском» (ул. Шкатова, 25), филиале ДК «Матыра» (ул. Писарева, 16).
Виртуальный концерт (12+)
Любителей классики ждут сегодня в липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко,18) на концерт «Гендель – радостный, задумчивый и умеренный».
Концерт будет виртуальным, в 19:00 зрители на большом экране с потрясающим звуком смогут увидеть прямую трансляцию из Московской филармонии. В программе выступят камерный оркестр «Musica Viva», вокальный ансамбль «Intrada», вокалисты Сергей Годин (тенор), Диляра Идрисова (сопрано), Игорь Подоспелов (баритон), Виктор Скоробогатов (дискант).
Прозвучит оратория «Радостный, задумчивый и умеренный» для солистов, хора и оркестра.
Так что же там всё-таки с Малевичем? (16+)
О творчестве автора «Чёрного квадрата» сегодня пойдёт речь в липецком Доме мастера (ул. Ленина,2). В 18:00 искусствовед, доцент Липецкого государственного педагогического университета Наталья Прямкова прочитает лекцию «Супрематическая идея Каземира Малевича – отражение бурного времени перемен».
Тот самый. Чёрный
Послушать умные мысли и научиться лучше разбираться в искусстве можно всего за символическую сотню рублей.
Праздники и зарплата
В этом году День народного единства 4 ноября выпадает на субботу, поэтому выходной день будет перенесён на понедельник, 6 ноября, а отдыхать мы будем три дня. Наличие дополнительного выходного дня в месяце никак не скажется на заработной плате работников, получающих оклад, напоминает юрист SuperJob Александр Южалин.А вот если работники будут привлекаться к работе в выходной или праздничный день (4 ноября), такая работа должна быть оплачена в двойном размере.
Из-за праздников и выходных в ноябре 21 рабочий день, столько же будет в предновогоднем декабре. Это меньше обычного, поэтому в этом месяце с финансовой точки зрения невыгодно брать отпуск (стоимость одного рабочего дня в таком месяце может быть больше, чем оплата отпуска по среднему заработку). Но если хочется, например, увеличить продолжительность отдыха за счёт отгулов – то ноябрь подходит лучше всего.
В ходе опроса SuperJob 12% липчан заявили, что продлят праздники Дня народного единства отгулами и выходными, некоторые – вплоть до недели. Среди молодых сотрудников до 34 лет такие планы вынашивают 17%, то есть почти каждый пятый.
Дорогие липчане! Три выходных дня – это здорово. Будет возможность и повеселиться, и закончить важные домашние дела. Но при этом не забывайте о новостях. В мире и в нашем регионе ежедневно происходят события, которые лучше не упускать из виду. Держать нос по ветру липчанам помогает GOROD48: все новости собраны у нас, нужно лишь не забывать время от времени заходить на сайт. Всего за несколько минут вы сможете стать информированным человеком, сейчас таких ценят. Ждём вас на сайте снова и снова.
А Ссёлки