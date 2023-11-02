Общество

30 минут назад

На полутора десятках улиц отключат холодную воду

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#отключения
На полутора десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 91, 91а, 93, 93а, 95 по проспекту Победы, № 9 по улице Вермишева. Подвоз воды будет организован по адресам: проспект Победы, 91, улица Вермишева, 9. 
С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 71, 73, 75, 77, 79, 87, 85 по проспекту Победы, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 21а, 23, 25, 41, 42, 44 по улице Индустриальной, №№ 38, 40 по улице Интернациональной, №№ 3, 4, 5, 6, 13, 15, 19а, 21 по улице 40 лет Октября, №№ 1, 3, 4, 4а по улице Смыслова, в частном секторе улиц Железнякова, Селекционной, Гусева, Лебедянской, Пугачева, Трубной, Совхозной, Одесской, Станционной. Цистерны с водой будут находиться по адресам: проспект Победы, 71, улица 40 лет Октября, 3, а также по заявкам потребителей. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 3 ноября плановые ремонтные работы на электрических сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 без света останутся дома №№ 3, 5 по улице 6-й Гвардейской дивизии, № 4 по улице Жуковского, № 1 по проезду Ильича, №№ 11, 12, 13, 14 по улице Коммунистической, №№ 5, 6, 7 по улице Краснозаводской, №№ 83, 85, 87, 89 по улице О. Кошевого, №№ 3, 5 по улице Спартака, № 59 по улице Ангарской, № 50 по улице Юношеской, №№ 6, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 8, 12, 12а по улице Липовской, а также улицы Вавилова, Новокарьерная, Шевченко, Катукова, Кривенкова, Партизанская, Механизаторов, Елецкое шоссе, проезд Шишкина, садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».

С 09:00 до 17:00 из-за монтажа приборов учета отключат электричество в домах № 38 по улице Зоологической, № 19 по улице Полярной, № 51 по улице Садовой, на улице Смоленской. 

257
#отключения

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