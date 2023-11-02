Липецкая вечЁрка: падение дерева привело к уголовному делу, автобусная пробка и строительство яхт-клуба

Сегодня, 2 ноября, СК сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности чиновников мэрии, которые вовремя не спилили дерево, придавившее школьницу, утром в Тракторном образовалась огромная пробка, и в Липецке строят яхт-клуб.