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Липецкая вечЁрка: падение дерева привело к уголовному делу, автобусная пробка и строительство яхт-клуба
Сегодня, 2 ноября, СК сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности чиновников мэрии, которые вовремя не спилили дерево, придавившее школьницу, утром в Тракторном образовалась огромная пробка, и в Липецке строят яхт-клуб.
Областное управление Следственного комитета пришло к выводу, что девочка получила травмы из-за халатности должностных лиц мэрии и ее подразделений, ответственных за своевременную вырубку опасных для людей деревьев. Но конкретный человек, который виновен в том, что на девочку упало дерево, пока не назван.
— Виновной (ым) окажется или дворник, или уборщица, или электрик, или сантехник, — скептически заметил Сергей.
— Интересно, а с департамента недоразвития территорий кого-нибудь посадят? Это их прямая обязанность, следить за территорией и заставлять укашку работать, — спросил Клейменов.
И еще про благоустройство. Дорогу на Товарном проезде, разрушение которой наделало накануне много шуму, подрядчик восстановит за свой счет.
В управлении главного смотрителя заверили липчан, сомневающихся в надежности ремонта лестницы на улице Нижней Логовой, что все под контролем и лестница не развалится на следующий год.
А подрядчик, занятый реконструкцией теплосети в районе улиц Меркулова, Папина и Водопьянова, сообщил, что закончит работу и восстановит благоустройство только к концу года, а не к 31 октября, как почему-то сообщалось на информационном банере.
Тротуары на улице Советской закрыты боллардами, таким образом ограничена парковка. Правда, болларды привезли облезлые.
Сегодня утром, липчане, ехавшие по Тракторному, опоздали на работу, застряв в огромной пробке. На перекрестке улиц Краснозаводской и 6-й Гвардейской Дивизии сначала столкнулись 378-я маршрутка и автомобиль «Шевроле». А потом водитель автобуса маршрута № 323, решив их объехать по обочине, и завяз в размокшем грунте.
— Это Тракторный. Там утро добрым не бывает, — заметил читатель.
В Липецке начали строить яхт-клуб. Ожидается, что он будет готов к середине лета 2024 года. Разрешение на строительство получил бизнесмен Игорь Осипов.
По проекту здание будет похоже на трехпалубное судно с башней, напоминающей капитанскую рубку, и смотровой площадкой. Помимо бара с залом для посетителей, в нем предусмотрены учебные классы и лектории. Рядом со зданием застройщик разобьет клумбы, высадит деревья с кустарниками и проложит дорожки.
В яхт-клубе смогут хорошо провести время не только владельцы лодок. В нем будут учить желающих ходить под парусом.
Новость слегка огорошила читателей GOROD48, у которых яхт-клуб ассоциируется с жизнью миллионеров.
— Придется купить яхту, а не квартиру, — написал смотритель зоопарка.
— Надеюсь, для нас пенсионеров будут льготы? — спросила баба Маня.
— А когда гольф-клуб построят? Народ заждался, — задал вопрос Вопрос.
— Когда частный аэродром построят? Рабочий класс имеет право парковать свои самолеты, вертолеты в нормальных условиях, а не абы где-нибудь, — заметил читатель.
У тех же, кто, по всей видимости, разбирается в вопросе, новость вызвала недоумение.
— У нас есть марина «Марбелья» — ресторан. Вопрос второй, куда плавать — на Соколе мель, а здесь дамба. — поинтересовался Александр.
— Уже есть яхт клуб на реке Воронеж и называется «OPEN HAUS» и как раз здание продается. Зачем строить ненужные здания? Рядом с «OPEN HAUS"ом должна быть гостиница, однако застройщик. получив разрешение на строительство, построил себе офис — двухэтажный и забыл про гостиницу. Лучше купите комбайны да выращивайте зерно, прожектеры, — добавил Mikl.
— Странное расположение для яхт-клуба — ниже дамбы. Что-то другое будет, — считает Липецк.
Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, снова может пойти мокрый снег. Днем осадков не ожидается, но станет холоднее. Столбики термометров не поднимутся выше +8 градусов.