Общество

39 минут назад

Паралимпийцев оставил без инвентаря поставщик

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#УФАС
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Паралимпийцев оставил без инвентаря поставщик

Компанию включили в реестр недобросовестных.

Областная спортивно-адаптивная школа паралимпийского резерва Липецкой области обратилась в Липецкое УФАС с заявлением об одностороннем отказе от двух контрактов на поставку спортивного инвентаря, ссылаясь на то, что ООО «Гос-Альянс» грубо нарушило условия договоров.

«Спустя три месяца после окончания крайнего срока исполнения была поставлена только часть товара. При этом инвентарь не соответствовал требуемым характеристикам, а определить страну его происхождения не удалось.Заказчик дал месяц на исправление ошибок и опять получил необходимое снаряжение не полностью. При этом «Гос-Альянс» вновь поставил часть тех же товаров неизвестного происхождения без полной документации. Спортшкола отказалась от исполнения контракта и обратилась в УФАС», — отмечает пресс-служба антимонопольного органа.

Комиссия антимонопольного органа пришла к выводу о недобросовестности поставщика: препятствий для поставки инвентаря, предусмотренного контрактами, не было. Кроме того, компания не оплатила штрафы и пени, начисленные в связи с ненадлежащим исполнением контракта. В результате ООО «Гос-Альянс» на два года включили в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото - obuosash.sport48.ru
71
#УФАС
1

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