Погода в Липецке

41 минуту назад

Завтра туман и до +8

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#похолодание
Завтра туман и до +8

Ночью 3 ноября Липецкая область будет находиться в тыловой части циклона – при порывистом ветре пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. 

4 и 5 ноября южные ветра принесут теплый воздух. Днем 4 ноября ожидается небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят: 3 и 4 ноября – 4-6 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы, 5 ноября – 9-11 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Ветер южный, 4-9 м/сек. Ночью температура будет от -1 до +4 градусов, днем она составит от +5 до +10 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди и мокрый снег, днем преимущественно без осадков. Температура ночью —  от +1 до +3 градусов, днем — от +6 до +8.

День 3 ноября стал самым теплым в Липецке в 1913 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году – 20 градусов мороза.

252
#похолодание

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