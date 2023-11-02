В России

53 минуты назад

Президент РФ внес изменения в закон о военном положении в России

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#военное положение #закон

Поправки внесены в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении".

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы о введении в России чрезвычайного или военного положения.

Обязательства об информировании Совета Европы были связаны с нормами Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года. В соответствии с федеральным законом "О прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы" действие данной конвенции прекращено.

Кроме того, уточняется положение, предусматривающее проведение на территории, на которой введено военное положение, референдумов и выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления, - передает "Интерфакс".

Россия весной 2022 года вышла из Совета Европы и разорвала ряд международных договоров.
36
#военное положение #закон

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