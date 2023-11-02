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1 минуту назад

Золотые резервы РФ в сентябре выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн

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#экономика #золото

Однако экс-министр труда Сергей Калашников заявил, что рекордный золотовалютный запас России в 2,36 тысячи тонн не делает страну более привлекательной.

Золотые резервы России по итогам сентября 2023 года увеличились до 2,36 тысячи тонн, что стало рекордным показателем в современной истории страны, - следует из анализа РИА Новости данных мировых центробанков.

Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.

Россия в сентябре нарастила запасы золота на два процента, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю.

При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на 3% — до 140,5 миллиарда долларов.

Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.

В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (одна тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).

При этом бывший министр труда Сергей Калашников заявил, что рекордный золотой запас России не дает особенных преимуществ для развития страны и не делает ее привлекательной для иностранных инвестиций, - передает НСН.

По его словам, такие накопления — это "мертвый запас", некая подушка безопасности и показатель стабильности государства. Его можно использовать, если страна кому-то должна, а в другом случае этот актив ничего не значит.

"Резкое увеличение золота в России свидетельствует, с одной стороны, о том, что у нас повышается финансовая устойчивость, с другой стороны, проблема ликвидности золота никуда не делась", — заключил Калашников.
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#экономика #золото

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