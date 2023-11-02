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Золотые резервы РФ в сентябре выросли до рекордных 2,36 тысячи тонн
Однако экс-министр труда Сергей Калашников заявил, что рекордный золотовалютный запас России в 2,36 тысячи тонн не делает страну более привлекательной.
Москва остается на пятом месте в мире по этому показателю.
Россия в сентябре нарастила запасы золота на два процента, или 44 тонны, — до 2,36 тысячи тонн, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю.
При этом из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября вложения в этот драгметалл обвалились на 3% — до 140,5 миллиарда долларов.
Абсолютными рекордсменами по этому показателю остаются США с 8,1 тысячи тонн золота. Второе место занимает Германия с показателем в 3,35 тысячи тонн. Тройку лидеров замыкает Италия с 2,45 тысячи тонн. На четвертом месте расположилась Франция с показателем в 2,4 тысячи тонн.
В десятку стран с крупнейшими золотыми запасами также входят Китай (2,2 тысячи тонн), Швейцария (одна тысяча тонн), Япония (846 тонн), Индия (801 тонна) и Турция (675 тонн).
При этом бывший министр труда Сергей Калашников заявил, что рекордный золотой запас России не дает особенных преимуществ для развития страны и не делает ее привлекательной для иностранных инвестиций, - передает НСН.
По его словам, такие накопления — это "мертвый запас", некая подушка безопасности и показатель стабильности государства. Его можно использовать, если страна кому-то должна, а в другом случае этот актив ничего не значит.
"Резкое увеличение золота в России свидетельствует, с одной стороны, о том, что у нас повышается финансовая устойчивость, с другой стороны, проблема ликвидности золота никуда не делась", — заключил Калашников.