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28 минут назад
В Турции появились терминалы для оплаты российской картой «Мир»
Российские банки устанавливают оборудование в тех местах, где есть поток наших туристов.
Российские банки установили терминалы для оплаты картой "Мир" в Турции.
Операция не отличается от привычной в России, - рассказал "Известиям" руководитель торгового эквайринга в банке "Точка" Илья Романов.
Сейчас так делают не более пяти кредитных организаций.
Уточняется, что терминалы устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках.
Преимущественно по такой схеме принимают "Мир", потому что использование Visa и Mastercard может рассматриваться как нарушение введенных санкций, - сообщил генеральный директор сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, пока такой метод приема платежей не слишком массовый.
Центробанк РФ поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами, - подчеркнули в пресс-службе Банка России.
Операция не отличается от привычной в России, - рассказал "Известиям" руководитель торгового эквайринга в банке "Точка" Илья Романов.
Сейчас так делают не более пяти кредитных организаций.
Уточняется, что терминалы устанавливают в тех местах, где есть поток наших туристов. Например, в отелях, общепите, сувенирных лавках, магазинах одежды, экскурсионных бюро и аптеках.
Преимущественно по такой схеме принимают "Мир", потому что использование Visa и Mastercard может рассматриваться как нарушение введенных санкций, - сообщил генеральный директор сервиса Vepay Георгий Никонов. По его словам, пока такой метод приема платежей не слишком массовый.
Центробанк РФ поддерживает инициативы рынка, которые позволяют гражданам расплачиваться за рубежом безналичными средствами, - подчеркнули в пресс-службе Банка России.