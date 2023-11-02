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Родителям сохранят детские пособия при досрочном выходе из декрета

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#декрет #детские пособия #выплаты

Сохранение пособия по уходу за ребенком в случае раннего выхода из декрета позволит дополнительно поддержать молодые семьи.

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о сохранении права родителей на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет.

Уточняется, что изменения вносятся в законы "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", а также в Трудовой кодекс РФ, - говорится на сайте Госдумы.

"Законопроекты подготовлены по поручению Президента РФ Владимира Путина. Это решение позволит дополнительно поддержать семьи с детьми, в первую очередь – молодых мам", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Женщины нередко вынуждены выходить из декрета раньше, чем малышу исполнится полтора года. В основном, это связано с тем, что семье не хватает средств. По действующему закону, вернувшись на работу, мама автоматически теряет право на пособие по уходу за ребенком. Принятые поправки позволят сохранить выплаты", – отметил Володин.

По его словам, "средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тысяч рублей". "Все необходимые средства уже предусмотрены в проекте федерального бюджета на 2024–2026 годы, который Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 15 ноября", — добавил Вячеслав Володин.
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#декрет #детские пособия #выплаты

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