Неожиданно для себя липчанка задолжала за квартиру 15 тысяч рублей

Она считает, что виноват в этом городской департамент ЖКХ.

Липчанка Надежда Салищева вдруг получила квитанцию с долгом в 15 500 рублей за найм жилья. Женщина всегда аккуратно вносила коммунальные платежи, но за четыре года, что она живет в квартире, полученной по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, ей ни разу не выставляли подобный счет.



«Звоним в расчётный центр, говорят, что, скорее всего, про нас забыли в департаменте, не передавали им данные, хотя в месяц за найм получается 450 рублей (разве мы не смогли бы их платить во время?) Это ужас, теперь расчётный центр просит срочно погасить задолженность, но это немаленькие деньги, и почему мы из-за забывчивости департамента должны сейчас страдать и бояться, что нас за долг могут выселить? Дозвониться, кстати, в департамент невозможно», — написала Надежда Салищева GOROD48.



В городском департаменте ЖКХ GOROD48 пояснили, что во время акта сверки обнаружили отсутствие оплаты за найм жилья. В результате корректировки Надежде сделано доначисление в пределах срока исковой давности (три года) суммы в 14 394 рублей 57 копеек.



«Отметим, что с 2019 года расчетным центром по учету начислений за социальный наем жилого помещения являлся ООО „Северо-Западный информационный центр“ (Петрозаводск). Если квитанции не приходили, то нанимателю необходимо было обратиться с заявлением в департамент ЖКХ или в ООО „Северо-Западный информационный центр“, указав на необходимость предоставить полную информацию о размере начислений. Оплатить задолженность можно сразу или заключить соглашение о рассрочке платежа», — говорится в письменном комментарии департамента.



Эксперт НП «ЖКХ-Контроль» в Липецкой области Людмила Яськова также рекомендовала в случае Надежды оформить рассрочку для погашения долга.



— Наниматель обязан оплачивать коммунальные платежи и платежи за найм помещения. Даже если квитанции не приходили, это не повод не платить. Три года — срок исковой давности. Так что лучше заключить соглашение на рассрочку платежа и погасить долг, — сказала Людмила Яськова.