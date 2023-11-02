Общество

58 минут назад

Неожиданно для себя липчанка задолжала за квартиру 15 тысяч рублей

3 1029
#долги #ЖКХ
2
Неожиданно для себя липчанка задолжала за квартиру 15 тысяч рублей

Она считает, что виноват в этом городской департамент ЖКХ.

Липчанка Надежда Салищева вдруг получила квитанцию с долгом в 15 500 рублей за найм жилья. Женщина всегда аккуратно вносила коммунальные платежи, но за четыре года, что она живет в квартире, полученной по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, ей ни разу не выставляли подобный счет.

«Звоним в расчётный центр, говорят, что, скорее всего, про нас забыли в департаменте, не передавали им данные, хотя в месяц за найм получается 450 рублей (разве мы не смогли бы их платить во время?) Это ужас, теперь расчётный центр просит срочно погасить задолженность, но это немаленькие деньги, и почему мы из-за забывчивости департамента должны сейчас страдать и бояться, что нас за долг могут выселить? Дозвониться, кстати, в департамент невозможно», — написала Надежда Салищева GOROD48.

В городском департаменте ЖКХ GOROD48 пояснили, что во время акта сверки обнаружили отсутствие оплаты за найм жилья. В результате корректировки Надежде сделано доначисление в пределах срока исковой давности (три года) суммы в 14 394 рублей 57 копеек.

«Отметим, что с 2019 года расчетным центром по учету начислений за социальный наем жилого помещения являлся ООО „Северо-Западный информационный центр“ (Петрозаводск). Если квитанции не приходили, то нанимателю необходимо было обратиться с заявлением в департамент ЖКХ или в ООО „Северо-Западный информационный центр“, указав на необходимость предоставить полную информацию о размере начислений. Оплатить задолженность можно сразу или заключить соглашение о рассрочке платежа», — говорится в письменном комментарии департамента.

Эксперт НП «ЖКХ-Контроль» в Липецкой области Людмила Яськова также рекомендовала в случае Надежды оформить рассрочку для погашения долга.

— Наниматель обязан оплачивать коммунальные платежи и платежи за найм помещения. Даже если квитанции не приходили, это не повод не платить. Три года — срок исковой давности. Так что лучше заключить соглашение на рассрочку платежа и погасить долг, — сказала Людмила Яськова.
3 1029
#долги #ЖКХ
2

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ага

24 минуты назад
Я квартиру купила не на деньги государства, на ком сие основании я обязана платить им ?
ответить

Кудыкина гора

25 минут назад
А виноват всегда гражданин, потому что как в басне",хочется нашим волчарам кушать"
ответить

Юрист по национальности

30 минут назад
Нормально всё. Гражданка уже в +, т. к. один год уже сгорел их 4. Пусть тянет резину или кота за хвост, ещё годик скинет....
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

В Липецке строят яхт-клуб
#яхт-клуб
23
В Липецке строят яхт-клуб

сегодня, 12:31

Общество
«Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется»
#благоустройство
15
«Сколько продержится такая лестница? Видимо, пару зим, и вся красота рассыплется»

сегодня, 11:41

Общество
Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным
#животные #бешенство
3
Липчан просят не скармливать брикеты с вакциной от бешенства домашним животным

сегодня, 11:12

Общество
В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке
#ремонт дорог
11
В эксплуатацию приняты еще 12 отремонтированных дорог в Липецке

сегодня, 10:28

Общество
Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и кинопремьеры
#Сегодня в Липецке
7
Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и кинопремьеры

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы
#вечЁрка #коммунальная авария #мошенничество
4
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы

вчера, 20:23

Общество