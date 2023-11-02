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Президент РФ подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
О возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ российский лидер Владимир Путин заявил впервые 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Совет Федерации 25 октября единогласно одобрил на пленарном заседании закон об отзыве страной ратификации ДВЗЯИ. За это проголосовали 156 сенаторов. Соответствующий закон ранее приняла Госдума, - передает ТАСС.
ДВЗЯИ был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года и открыт к подписанию 24 сентября того же года. В силу этот документ до сих пор не вступил.
ДВЗЯИ запрещает производить испытательные взрывы ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях, запрет распространяется на все сферы (в атмосфере, в космосе, под водой и под землей) и, таким образом, носит абсолютный и всеобъемлющий характер. Однако в договоре предусмотрена возможность рассмотреть вопрос о разрешении проведения мирных ядерных взрывов на обзорной конференции (для принятия решения необходим консенсус). Договор имеет бессрочный характер. Каждое государство-участник имеет право выйти из него, "если оно решит, что связанные с содержанием настоящего договора исключительные обстоятельства поставили под угрозу его высшие интересы". Выход осуществляется путем предоставления заблаговременного уведомления за шесть месяцев.
Составной частью договора является международная система мониторинга (МСМ). Это уникальная глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети мониторинга началась в 1997 году, в настоящее время введено в строй около 90% из этих 337 объектов, они обеспечивают постоянный поток данных в режиме реального времени. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.
Кроме того, договором предусмотрен международный режим проверки его соблюдения, включающий инспекции и механизм консультаций.
Россия подписала ДВЗЯИ, запрещающий все виды ядерных взрывов, в 1996 году, а в 2000-м ратифицировала. США подписали, но до сих пор не ратифицировали договор, что не дает ему вступить в силу. При этом обе страны взяли на себя обязательство воздержаться от ядерных испытаний. СССР провел свое последнее ядерное испытание в 1990 году (Россия их не проводила), США — в 1992-м.
О возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ Владимир Путин заявил впервые 5 октября на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Тогда он отметил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора.