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В ЦБ РФ заявили о сокращении объема наличных в обращении у россиян на ₽150,7 млрд
В прошлом месяце объем наличных денег в обращении в стране упал сразу на 150,7 миллиарда рублей.
Снижение объема наличных в обращении усилилось после сентябрьского разворота тренда, - следует из данных ЦБ РФ. Возврат денег в банковскую систему происходит на фоне роста ставок по вкладам, - передает РБК.
Объем наличных денег в обращении октябре 2023 года сократился на 150,7 млрд рублей, - следует из статистики Банка России.
По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза — в начале осени изъятия составили 27,9 млрд рублей, согласно данным ЦБ о денежной массе. Тогда тенденция только формировалась: переток сбережений из наличной в безналичную форму, не обусловленный сезонными факторами, был зафиксирован впервые за полтора года.
Эксперты ранее связывали сокращение объема наличных в обращении с ростом ставок на рынке. По мере ужесточения денежно-кредитной политики российские банки поднимали ставки по накопительным счетам и депозитам. Согласно статистике ЦБ, в августе—сентябре объем депозитов физлиц в кредитных организациях вырос на 1,76 трлн рублей, до 23,22 трлн рублей. За тот же период остатки на текущих счетах населения сократились чуть меньше, на 837 млрд рублей, до 13,55 трлн рублей.
Объем наличных денег в обращении октябре 2023 года сократился на 150,7 млрд рублей, - следует из статистики Банка России.
По сравнению с сентябрем возврат наличности в банковскую систему увеличился в 5,4 раза — в начале осени изъятия составили 27,9 млрд рублей, согласно данным ЦБ о денежной массе. Тогда тенденция только формировалась: переток сбережений из наличной в безналичную форму, не обусловленный сезонными факторами, был зафиксирован впервые за полтора года.
Эксперты ранее связывали сокращение объема наличных в обращении с ростом ставок на рынке. По мере ужесточения денежно-кредитной политики российские банки поднимали ставки по накопительным счетам и депозитам. Согласно статистике ЦБ, в августе—сентябре объем депозитов физлиц в кредитных организациях вырос на 1,76 трлн рублей, до 23,22 трлн рублей. За тот же период остатки на текущих счетах населения сократились чуть меньше, на 837 млрд рублей, до 13,55 трлн рублей.